WARNER MUSIC GROUP ANUNCIA INVERSIÓN ESTRATÉGICA Y AMPLIA ALIANZA CON TUSTREAMS

La alianza global impulsará el crecimiento mundial de una de las principales fuerzas independientes de la Música Mexicana

NUEVA YORK, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ --Warner Music Group (Nasdaq: WMG) anunció hoy una alianza histórica con TuStreams, una de las principales fuerzas independientes en la Música Mexicana, un género en rápido crecimiento. El acuerdo incluye una inversión minoritaria en la compañía.

Como parte del acuerdo, Warner Music Group actuará como socio global de distribución para todo el catálogo de TuStreams y sus futuros lanzamientos. La alianza combina la visión emprendedora de TuStreams con la infraestructura global de WMG, desbloqueando nuevos niveles de escala, visibilidad y oportunidades en los mercados internacionales.

Además, WMG y TuStreams colaborarán en firmas conjuntas de artistas, A&R y desarrollo creativo, estableciendo una sólida plataforma para el talento emergente y creando nuevas vías hacia el ecosistema global de Warner.

Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latin America & ADA, comentó: "TuStreams es una fuerza en el centro de uno de los movimientos culturales más significativos de la música hoy en día. La Música Mexicana es una prioridad global para nosotros; es uno de los géneros de más rápido crecimiento e impacto a nivel mundial. Esta alianza refuerza nuestro compromiso de invertir en los líderes de este movimiento."

"Nuestro papel es aportar la fuerza global: tomar el increíble roster que Tony y su equipo han construido e integrarlo a nuestra red mundial de distribución y marketing. Al combinar el ADN creativo de TuStreams y su inigualable capacidad para identificar a la próxima generación de creadores de éxitos con la escala global y la experiencia en desarrollo artístico a largo plazo de Warner Music Group, estamos en una posición única para llevar esta cultura más lejos y más rápido que nunca."

Fundada en 2019 por Tony Larios, TuStreams ha emergido rápidamente como un destino líder para artistas y sellos independientes, ofreciendo una plataforma integral que abarca distribución digital, servicios para artistas y desarrollo. La compañía tuvo un papel clave en el éxito inicial de Grupo Firme y desde entonces se ha convertido en un motor clave en la evolución y expansión global de la Música Mexicana.

Hoy en día, TuStreams cuenta con un catálogo sólido y diverso, que incluye nombres influyentes como Jorge Medina, Panter Bélico, Gerardo Coronel, Cornelio Vega y Su Dinastía, y Anakin Larios. Aunque está arraigada en la Música Mexicana, la empresa se ha expandido al panorama más amplio de la música latina, trabajando con íconos globales como Gloria Trevi e Ivy Queen, y continuando su diversificación hacia el reggaetón y el pop.

Tony Larios, fundador de TuStreams, agregó: "Este paso es para llevarnos al siguiente nivel. Hemos construido una verdadera potencia en TuStreams, y Warner Music Group entra como socio estratégico para ayudarnos a escalar más rápido y más lejos de lo que podríamos solos.

Nuestros artistas ahora obtienen lo mejor de ambos mundos: mantienen la esencia independiente y la cultura que define a TuStreams, mientras acceden a la infraestructura global de Warner para llevar su música a todos los rincones del mundo.

También estamos construyendo algo más grande para la próxima generación. Juntos, estamos creando el hogar más atractivo para artistas independientes, donde pueden acceder al alcance de una major sin perder su identidad. Y aunque siempre hemos sido líderes en la Música Mexicana, nuestro trabajo con artistas como Gloria Trevi e Ivy Queen demuestra que nuestro modelo funciona en todos los géneros, desde corridos hasta pop y reggaetón."

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Crédito del fotógrafo: Mac B.

About Warner Music Group

Warner Music Group (WMG) brings together artists, songwriters, entrepreneurs, and technology that are moving entertainment culture across the globe. WMG's Recorded Music division includes renowned labels such as 10K Projects, 300 Entertainment, Asylum, Atlantic, Big Beat, EastWest, Elektra, Erato, Fueled By Ramen, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Rhino, Roadrunner, Sire, Spinnin', Warner Records, Warner Classics, and Warner Records Nashville. WMG's music publishing arm, Warner Chappell Music, has a catalog of over one million copyrights spanning every musical genre, from the standards of the Great American Songbook to the biggest hits of the 21st century. Warner Music Group is also home to ADA, which supports the independent community, as well as artist services division WMX. Follow WMG on Instagram , X , TikTok , LinkedIn , and Facebook .

About TuStreams

TuStreams is a bilingual digital music distribution platform built to empower independent artists. especially within the global Latin community, to control their music, rights, and revenue. The platform delivers music to all major streaming services, while allowing creators to retain full ownership of their intellectual property. With transparent royalty tracking, real–time analytics, and automated collaborator payments, TuStreams simplifies the business side of music and supports artists at every stage. The company also provides advanced monetization tools such as YouTube Content ID protection and global royalty administration to help creators maximize earnings and safeguard their work. TuStreams has supported artists from their early development stages through major commercial success, including acts such as Grupo Firme, Panter Bélico, Xavi, Neton Vega, Luis Angel "El Flaco," Gerardo Coronel "El Jerry," and many others. This track record reflects the platform's commitment to elevating emerging talent and strengthening the presence of Latin music worldwide. TuStreams remains focused on an artist–first, culturally aligned approach that empowers creators and expands opportunities across the global music landscape.

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FUENTE Warner Music Group Corp.