WePlay hace equipo con la organización benéfica chilena para lanzar la campaña "Paws for Love" para el Día Internacional del Perro

El 26 de agosto, Día Internacional del Perro, la plataforma global de entretenimiento social WePlay anunció el lanzamiento de su campaña benéfica especial, "Paws for Love". Esta iniciativa combina de manera innovadora las interacciones de los jugadores en línea con donaciones benéficas fuera de línea, asociándose con la reconocida organización de rescate de animales de Chile Mirada Animal Chile para brindar calidez y esperanza a los perros callejeros.

La participación de los jugadores genera un impacto en el mundo real

WePlay se une a una organización benéfica chilena para lanzar la campaña temática del Día Internacional del Perro: 'Paws for Love'.

El núcleo de "Paws for Love" radica en transformar el compromiso virtual en un apoyo tangible:

Acciones en el juego, resultados en el mundo real: los jugadores acumulan "puntos de amor" al participar en las actividades de la plataforma WePlay. Con base en el total de Puntos de Amor logrados, WePlay donará las cantidades correspondientes de alimentos para mascotas, suministros médicos y otros recursos críticos a Mirada Animal Chile.

Expresiones creativas de bondad: WePlay invita a los jugadores a compartir obras originales con temas del Día Internacional del Perro en las redes sociales con el hashtag #Pawsforlove. Ya sea a través de canciones sinceras, obras de arte lúdicas o historias conmovedoras, cada creación difunde esperanza para los compañeros callejeros. Después de la campaña, las obras destacadas se presentarán en función de la calidad y el compromiso social.

Colaboración con agentes de cambio de confianza: Mirada Animal Chile

Todas las donaciones apoyarán directamente a Mirada Animal Chile, un socio de confianza desde su fundación en 2014. Manteniendo su misión de "Rescate, rehabilitación y adopción", la organización trabaja incansablemente para poner fin a la difícil situación de los perros callejeros, impulsada por una poderosa visión: "Hasta que no quede ni un solo perro callejero".

El compromiso de WePlay con el bien social

Como plataforma de juegos sociales que les encanta a los jóvenes, WePlay aborda constantemente diversos problemas sociales y explora formas de unir a las comunidades en línea con la filantropía fuera de línea. "Paws for Love" encarna el compromiso del Día Internacional del Perro de WePlay: convertir cada interacción en línea en bondad en el mundo real. En el futuro, WePlay mantendrá su espíritu filantrópico, participará activamente en causas sociales y contribuirá a construir una sociedad mejor mediante acciones concretas.

Acerca de WePlay

WePlay, filial de WeJoy , con sede en Singapur, es una plataforma de entretenimiento social global de próxima generación que integra juegos y diversas funciones de entretenimiento. Con la misión de "llevar alegría y amigos a los jóvenes de todo el mundo" y la visión de "unir a las personas a través de los juegos, liderar la tendencia del entretenimiento social en línea global ", WePlay colabora con los jugadores para crear una era dinámica e innovadora para los juegos y la conexión social.

