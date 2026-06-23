Wimbledon e IBM presentan nuevas experiencias para los aficionados impulsadas por IA y plataformas digitales modernizadas para The Championships 2026

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WIMBLEDON, Inglaterra, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El All England Lawn Tennis Club e IBM (NYSE: IBM) anunciaron hoy nuevas y mejoradas funcionalidades digitales para los aficionados que llegarán a The Championships, Wimbledon en 2026. Las capacidades impulsadas por IA de watsonx están disponibles en la aplicación de Wimbledon y en wimbledon.com, que han sido completamente modernizadas y rediseñadas para ofrecer una experiencia fluida y personalizada a millones de aficionados al tenis de todo el mundo durante The Championships. Al combinar innovación orientada al aficionado con transformación operativa, IBM y el All England Club están creando una base digital para involucrar profundamente a la próxima generación de aficionados al tenis.

Nuevas funciones de IA dan vida al partido para los aficionados de todo el mundo

La nueva herramienta Key Moments se basa en la popular funcionalidad en vivo Likelihood to Win, que calcula continuamente la probabilidad de victoria de cada jugador a partir de un análisis integral impulsado por IA de estadísticas actuales e históricas, opinión experta y el impulso del partido. Key Moments ofrece información adicional y más rica, explicando qué jugadas influyen en el rumbo de un partido y por qué.

Disponible para cada partido individual masculino y femenino, Key Moments complementa el modelo de probabilidad Likelihood to Win, ofreciendo mayor claridad sobre el razonamiento de la IA y ayudando a los aficionados a comprender mejor los cambios de impulso que definen cada encuentro.

La versión mejorada de Match Chat es un asistente de IA que actúa como un acompañante interactivo para los aficionados durante un partido. En lugar de buscar entre estadísticas o navegar por múltiples pantallas, los aficionados pueden usar lenguaje natural y mensajes de texto libre para hacer una pregunta, como: "¿Qué ha pasado en el partido hasta ahora?"

Match Chat proporciona respuestas instantáneas en estilo conversacional —con algunas respuestas que ahora incluyen fotos y video relevantes para agregar contexto— obtenidas de un conjunto ampliado de datos en vivo del partido, análisis e información histórica de rendimiento. Desarrollado sobre watsonx Orchestrate, Match Chat aprovecha una colección de agentes de IA y modelos diseñados para propósitos específicos, entrenados con el estilo editorial de Wimbledon y el lenguaje del tenis.

Una nueva plataforma digital, construida con IBM Bob

Estas innovaciones orientadas al aficionado están impulsadas por una modernización integral de las plataformas digitales de Wimbledon. A partir del análisis de datos y de investigaciones sobre cómo los distintos públicos —aficionados, jugadores, broadcasters, medios y otros— interactúan con el ecosistema digital de Wimbledon, el resultado es una experiencia rediseñada que utiliza una arquitectura de datos mejorada y que ofrece recorridos de usuario más ágiles y experiencias personalizadas para las audiencias.

Entre los resultados más significativos estuvo la extracción del archivo de contenidos de Wimbledon a una nueva arquitectura, incluyendo más de 15.000 activos digitales como artículos, videos, fotografías y las relaciones de metadatos que los conectan.

IBM Bob, un acelerador de desarrollo impulsado por IA, se utilizó para construir un grafo de conocimiento que mapea las relaciones entre contenidos y desarrollar flujos de trabajo basados en IA que trasladaron toda la estructura a la nueva plataforma. Como resultado, un proyecto de mapeo que tradicionalmente podría requerir un equipo de cuatro a cinco especialistas de IBM trabajando durante meses, fue completado por un solo ingeniero en 4 semanas, con los 15.000 activos previstos extraídos en apenas 47 minutos.1

"Cada año, nuestra prioridad es mantenernos en la cima del deporte y ofrecer la mejor experiencia posible de The Championships, tanto a quienes cruzan las puertas de Wimbledon como a los cientos de millones que siguen la acción digitalmente en todo el mundo", añadió Usama Al-Qassab, director de Marketing y Comercial del All England Club. "Nuestra alianza tecnológica con IBM nos permite hacer exactamente eso, ofreciendo experiencias significativas que aprovechan las últimas innovaciones para crear formas más ricas de involucrar, informar y entusiasmar a nuestras audiencias globales".

"Nuestra alianza con el All England Club va mucho más allá de ofrecer marcadores y estadísticas de los partidos para el sitio web y la aplicación", afirmó Jonathan Adashek, vicepresidente Senior de Marketing y Comunicaciones de IBM. "Las nuevas experiencias para los aficionados, combinadas con la modernización de las plataformas de Wimbledon mediante IBM watsonx e IBM Bob, son un ejemplo de cómo las organizaciones pueden utilizar la IA no solo para profundizar el engagement, sino también para acelerar la innovación y desbloquear nuevos niveles de eficiencia operativa".

Desde el lanzamiento del sitio web de Wimbledon en 1995 y de la aplicación móvil en 2009, hasta la primera integración de soluciones avanzadas impulsadas por IA en 2017, IBM y el All England Lawn Tennis Club han colaborado durante más de 35 años para hacer que The Championships sean más accesibles y atractivos. En 2025, el AELTC informa que estos esfuerzos contribuyeron a un aumento interanual del 16 % en el engagement en todas las plataformas, con un crecimiento del 39 % en quienes se registraron en myWIMBLEDON durante el último año.

The Championships, Wimbledon se celebrará desde el lunes 29 de junio hasta el domingo 12 de julio de 2026. Los aficionados podrán acceder a estas y otras funcionalidades a través de IBM Slamtracker, disponible en la aplicación de Wimbledon y en wimbledon.com.

1 Se muestran resultados reales. Los tiempos de respuesta pueden verse influidos por el sistema operativo, la configuración de hardware y software, y la conectividad. Los resultados individuales pueden variar.

Acerca de IBM

IBM es un proveedor líder mundial de nube híbrida, IA y servicios de consultoría. Ayudamos a clientes en más de 175 países a capitalizar insights de sus datos, agilizar procesos de negocio, reducir costos y obtener una ventaja competitiva en sus industrias. Miles de gobiernos y entidades corporativas en áreas de infraestructura crítica como servicios financieros, telecomunicaciones y salud confían en la plataforma de nube híbrida de IBM y en Red Hat OpenShift para llevar adelante sus transformaciones digitales de manera rápida, eficiente y segura. Las innovaciones revolucionarias de IBM en IA, computación cuántica, soluciones cloud específicas por industria y consultoría ofrecen opciones abiertas y flexibles a nuestros clientes. Todo ello está respaldado por el compromiso histórico de IBM con la confianza, la transparencia, la responsabilidad, la inclusión y el servicio.

Visite www.ibm.com para más información.

Acerca de Wimbledon

The Championships, Wimbledon, es el más antiguo de los cuatro torneos de Grand Slam de tenis y el único que se disputa sobre césped. Gestionado por el All England Lawn Tennis Club y celebrado en las instalaciones del AELTC, Wimbledon ha evolucionado desde sus orígenes como un club privado de croquet para socios en 1868 hasta convertirse en uno de los mayores eventos deportivos anuales del mundo y en una de las marcas más respetadas del deporte. Visite www.wimbledon.com y síganos en @wimbledon en las principales plataformas de redes sociales.

Contactos de prensa

Priscilla Fiorin - IBM | [email protected]

Fabio Auricchio - IBM | [email protected]

FUENTE IBM