WyreStorm presentará Synergy Control Flow en InfoComm 2026

ALBANY, Nueva York, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- WyreStorm presentará su nueva plataforma Synergy Control Flow en InfoComm 2026, en Las Vegas, y dará a conocer los modelos SYN-CTL-FL10, SYN-CTL-FL20 y SYN-TP10-B como parte de una solución de control audiovisual (AV) moderna diseñada para que la implementación del sistema sea más rápida, más flexible y más fácil de administrar a largo plazo.

El procesador de control SYN-CTL-FL10 y el panel táctil SYN-TP10-B se lanzarán en la feria, mientras que el SYN-CTL-FL20 se presentará como prototipo, y su prueba de funcionamiento está prevista para septiembre.

Synergy Control Flow, creada en torno a una plataforma de programación visual abierta, ofrece a los integradores una forma más eficiente de diseñar e implementar sistemas de control en salas de reuniones, aulas, espacios de hotelería, entornos inteligentes e instalaciones de gran tamaño con múltiples salas. Al utilizar una lógica intuitiva basada en flujos, en lugar de depender solo de secuencias de comandos complejas, los integradores pueden crear, ajustar y ampliar los flujos de trabajo de control con mayor facilidad, a la vez que hacen que los sistemas sean más sencillos de entender y mantener.

En el núcleo de la plataforma, se encuentran los procesadores de control SYN-CTL-FL10 y SYN-CTL-FL20. El FL10 compacto está diseñado para instalaciones discretas, como salas de reuniones, aulas y espacios inteligentes, mientras que el FL20 montado en rack, se está desarrollando para proyectos de automatización más grandes que requieren un control centralizado. Ambos modelos admiten alimentación a través de Ethernet (PoE) y ofrecen conectividad para control IP, serie, infrarrojo, relé y entrada/salida de propósito general (GPIO), lo que permite a los integradores unificar los dispositivos modernos conectados en red con el hardware audiovisual ya existente.

Synergy Control Flow también es compatible con la programación asistida por IA, lo que permite a los integradores utilizar sus herramientas de IA preferidas para crear, perfeccionar y depurar flujos de trabajo de control de terceros. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de integración hasta en un 80 %, lo que alivia la presión que sufren los equipos de programación y ayuda a que los proyectos avancen más rápido.

En combinación con el acceso a la nube de SYGMA, la plataforma permite la visibilidad y el mantenimiento remotos, lo que ayuda a reducir las visitas innecesarias a las instalaciones y los costos de soporte a largo plazo. La arquitectura LAN dual también permite que las redes audiovisuales y de control se separen, lo que hace posible un diseño del sistema más limpio y más consciente de la seguridad.

El panel táctil SYN-TP10-B completa la solución al brindar a los usuarios una interfaz intuitiva para el control de la sala, a la vez que brinda a los integradores la flexibilidad de trabajar con herramientas que ya conocen y con entornos de control de terceros.

"La programación de control ha sido desde siempre una de las partes que más tiempo consume en un proyecto audiovisual", afirmó Wei Jun, vicepresidente de Marketing Estratégico. "Con Synergy Control Flow, brindamos a los integradores una forma abierta, visual y escalable de proporcionar un control profesional sin que se vean limitados a un ecosistema cerrado".

Los visitantes pueden ver la línea Synergy Control Flow en el stand C8359.

Eva Beens | gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones

Tel.: +971508800950 | correo electrónico: [email protected]

FUENTE WYRESTORM TECHNOLOGIES PROAV CORPORATION