Xinhua Silk Road: Un microdrama de viajes en el tiempo muestra el encanto de Ningbo, en el este de China, en la nueva era de apertura

BEIJING, 16 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Un microdrama bilingüe en chino e inglés titulado "144 Hours in Ningbo" (144 horas en Ningbo) se ha hecho popular recientemente en múltiples plataformas, y ha captado la atención de espectadores nacionales y extranjeros con una creatividad única, ricas connotaciones culturales y argumentos cautivadores.

20241014084627

El microdrama sigue de cerca tendencias candentes como China Travel y la política de tránsito sin visado de 144 horas, muestra la peculiar cultura de la ciudad de Ningbo, en la provincia oriental china de Zhejiang, y revela la gloriosa evolución y el encanto único de Ningbo desde la antigüedad hasta el presente a través del maravilloso viaje en el tiempo de 144 horas de un antiguo comerciante francés.

La obra se centra en la rica cultura marina y el sólido entorno empresarial de Ningbo, muestra cerca de diez escenas representativas, como el puerto Ningbo Zhoushan, el Viejo Bund y el Museo Ningbobang, y utiliza una técnica narrativa que entrelaza la antigüedad y la modernidad para retratar vívidamente los grandes cambios de Ningbo.

En el Episodio 1: "Flying boxes" (Cajas voladoras), el mercader medieval francés Lucas viaja accidentalmente a la moderna Ningbo desde la antigüedad debido a una tormenta marina, y aprende sobre el estilo moderno de la ciudad portuaria y el escenario de trabajo digital y eficiente del puerto Ningbo Zhoushan mediante interacciones con un empleado del puerto.

En el Episodio 2: "Gold rush" (La fiebre del oro), Lucas experimenta la rica y diversificada vida de la ciudad junto a otro extranjero. En este episodio se incluyen cenas, compras, visitas a museos, carreras de autos, acampes junto al lago, etc. Lucas utilizó la metáfora de "un caballo que no come hierba" para aludir al desarrollo pujante de la industria de vehículos de nueva energía en Ningbo.

En el Episodio 3: "The horse not eating grass" (El caballo que no come hierba), Lucas entró en un concesionario 4S para experimentar una prueba de conducción y, a través de la presentación del vendedor, se mostró la posición de la industria automovilística como industria pilar en Ningbo y la competitividad internacional de los vehículos de nueva energía de China. La mejora de la eficacia del despacho de aduanas en Ningbo también se puso de manifiesto cuando Lucas intentó devolver un automóvil a Francia.

El microdrama se ha publicado en Facebook, X y LinkedIn a través de las cuentas del Servicio de Información Económica de China de la Agencia de Noticias Xinhua.

Recibe gran cantidad de visualizaciones y respuestas activas en Internet, con más de 100.000 reposteos de cada episodio. Hasta ahora, el total de visualizaciones en línea de los tres episodios ha superado los 100 millones, y las interacciones en las plataformas de medios sociales han superado el millón.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/342570.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530803/20241014084627.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road