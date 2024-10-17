新華絲路：時空穿越微短劇展現開放新時代下寧波魅力

該劇聚焦寧波豐富的海洋文化和良好的營商環境，選取寧波舟山港、老外灘、寧波幫博物館等近十個代表性場景，採用古今交織的敘事手法，生動描繪了寧波的滄桑巨變。

第一集《會飛的箱子》中，中世紀的法國商人盧卡斯(Lucas)因一場海上風暴意外從古代穿越到現代寧波，通過與港口員工的交流，瞭解到這座港口城市的現代風貌和寧波舟山港數字化、高效化的工作場景。

第二集《淘金記》中，盧卡斯與另一位外國人一起體驗了寧波豐富多彩的城市生活，包括就餐、購物、參觀博物館、賽車、湖畔露營等。盧卡斯以「不吃草的馬」為喻，暗指寧波新能源汽車產業的蓬勃發展。

第三集《不吃草的馬》中，盧卡斯走進一家4S店體驗試駕，通過銷售人員的介紹，揭示了汽車產業作為寧波支柱產業的地位，以及中國新能源汽車的國際競爭力。當盧卡斯試圖將一輛車帶回法國時，寧波通關效率的提升也得到了凸顯。

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該劇在網絡上受到廣泛關注並獲得積極反響，每集的轉發量均超過10萬次。截至目前，三集微短劇全網瀏覽量累計超過一億人次，社交媒體平台互動量超過百萬人次。

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SOURCE 新華絲路