Zoho y la Universidad Anáhuac Querétaro impulsan emprendedores digitales

En alianza fortalecen la tecnología empresarial, inteligencia artificial y el liderazgo

QUERETARO, México, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En un esfuerzo conjunto por reducir la brecha entre la academia y las demandas del sector tecnológico actual, la Universidad Anáhuac campus Querétaro y la compañía global de tecnología Zoho Corporation colaboran con el objetivo central de preparar a los jóvenes emprendedores mexicanos mediante el acceso a herramientas digitales de última generación.

Foto: José Antonio Lorenzo, director de relaciones gubernamentales de Zoho Latinoamérica, Sebastián Romo Calderón, coordinador de Incubación, Aceleración y Consultoría de Empresas en la Universidad Anahuac - Campus Querétaro.

La firma consultora EY publicó que la Radiografía del Emprendimiento en México 2025, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México, identifica retos en el entorno digital, ya que 34% de los emprendedores encuestados no utilizan herramientas digitales en su gestión. Los principales motivos para no usarlas son que las consideran innecesarias (36%); pero también porque no saben que existen (30%). Ambos motivos alertan sobre la necesidad de promover la adopción de tecnología empresarial.

"En Zoho creemos que alistar a la siguiente generación de líderes y emprendedores empieza por darles las herramientas correctas, fortalecer su formación en tecnología y fomentar la digitalización de sus negocios", asegura José Antonio Lorenzo, director de relaciones gubernamentales de Zoho Latinoamérica.

El trabajo entre Zoho y la Universidad Anáhuac Querétaro está diseñado para enriquecer la vida académica y el ecosistema emprendedor a través de dos ejes principales:

Educación y licenciamiento especializado: alumnos de áreas como Negocios, Finanzas y carreras afines a la tecnología recibirán acceso directo a plataformas empresariales y capacitación práctica en Inteligencia Artificial y gestión digital.

alumnos de áreas como Negocios, Finanzas y carreras afines a la tecnología recibirán acceso directo a plataformas empresariales y capacitación práctica en Inteligencia Artificial y gestión digital. Impulso al emprendimiento universitario: La red de emprendedores de la comunidad Anáhuac contará con licencias de software empresarial de Zoho y acompañamiento técnico para acelerar el proceso de digitalización de sus startups y proyectos.

La colaboración permite potenciar las habilidades digitales de estudiantes y emprendedores, acelera la adopción tecnológica en micro, pequeñas y medianas empresas, un sector clave para el desarrollo económico de la región, y crea ecosistemas de innovación, donde el conocimiento académico se complementa con herramientas reales utilizadas por miles de empresas en el mundo.

La Universidad Anáhuac Querétaro reafirma su compromiso con la innovación educativa, mientras que Zoho consolida su presencia en el sector académico mexicano, promoviendo el uso de tecnología para la formación de talento competitivo y adaptable a la economía digital.

FUENTE Zoho Corporation