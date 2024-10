ZPMC presenta soluciones portuarias en TOC Americas 2024

SHANGHÁI, 14 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- TOC Americas, el evento esencial para la comunidad de la cadena de suministro de puertos y contenedores en todo el continente americano, se celebró en el Centro de Convenciones de Panamá del 1 al 3 de octubre. El tema del evento del año fue "Repensar, remodelar y reducir", y se centró en el futuro de los puertos y la logística.

La exposición TOC, que comenzó en 1976 en Londres, se ha convertido en la plataforma líder para el intercambio de tecnología entre operadores y proveedores de terminales. Sirve como una plataforma de comunicación crucial para la industria portuaria mundial, incluidos puertos, terminales, envíos, logística de terceros y proveedores de equipos relacionados.

Como participante, Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) mostró su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el evento. Invitado por los organizadores, ZPMC presentó "Towards a Sustainable Future: Developing Green and Low Carbon Ports" durante la sesión "Energy Transition: How to Achieve Net-Zero Emissions". El discurso destacó tanto los desafíos de lograr emisiones netas cero en puertos y terminales como los logros de ZPMC en esta área.

En la exposición, el equipo de ZPMC mostró sus últimas tecnologías en diseño y operación de terminales automatizados a través de videos y pantallas de alta definición. Discutieron los avances en la digitalización y automatización de puertos en todo el continente americano.

Durante el evento, ZPMC participó en negociaciones con múltiples operadores de terminales y clientes portuarios, y mantuvo conversaciones con socios de la industria como Portal Portuario, Seatrade Maritime y World Cargo News. Estas interacciones tenían como objetivo potenciar la influencia de la empresa en el mercado latinoamericano.

En el futuro, ZPMC continuará mejorando su desarrollo de tecnologías inteligentes y ambientalmente responsables al tiempo que amplía su alcance internacional. Al reforzar sus servicios integrales en la fabricación de equipos de alta gama y capitalizar sus fortalezas, ZPMC busca ofrecer su experiencia y soluciones innovadoras al sector portuario y marítimo mundial.

FUENTE Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd.