'FOODEX JAPAN 2022', de grootste beurs over eten en drinken in Azië, is met ingang van 8 maart geopend in de Makuhari Messe in Chiba Prefectuur

CHIBA, Japan, 9 maart 2022 /PRNewswire/ -- "FOODEX JAPAN 2022," De 47e editie van een toonaangevende beurs over eten en drinken in Japan, brengt 1.461 bedrijven uit 41 landen en regio's bij elkaar, in 1.787 stands (per 22 februari), met als doel nieuwe ideeën te presenteren voor de voedingsindustrie, die te midden van de COVID-19-pandemie nieuwe innovaties heeft bereikt. De beurs zal vanaf 8 maart 2022 vier dagen worden gehouden in de Makuhari Messe in Chiba Prefectuur en het zal voedseltrends, zoals een breed scala aan 'bevroren voedingsmiddelen' en 'vervangende voedingsmiddelen' tonen die extra waarde toevoegen aan de industrie, als onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), maar ook de 'food-tech' die op dit moment populair is.

Veel Japanse en buitenlandse inkopers en leidinggevenden hebben een bezoek gebracht aan eerdere FOODEX JAPAN beurzen voor inkoop. Deze beurzen worden door de betrokken partijen als een uitstekende kans gezien om hun bedrijf wereldwijd uit te breiden. "FOODEX JAPAN" zal een 'echte' beurs houden, en daarnaast een virtuele beurs voor online onderhandelingen. FOODEX JAPAN 2022 draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie door het verstrekken van actuele informatie over voeding en betere diensten.

1. FOODEX JAPAN 2022 (de 47e internationale beurs over eten en drinken)

- datum/tijd: 8 maart - 11 maart 2022 van 10:00 tot 17:00 (tot 16:30 op de laatste dag)

*De tijdzone is Japan Standard Time (JST).

- locatie: Makuhari Messe

https://www.m-messe.co.jp/en/access/

- omvang van de beurs: 41 landen en regio's

1.461 bedrijven/1.787 stands (van Japan: 830 bedrijven/1.072 stands; uit het buitenland: 631 bedrijven/715 stands)

Kijk voor meer informatie op: https://www.jma-buyers.com/foodex/lp/en/index.html

Officiële website: https://www.jma.or.jp/foodex/en/

2. Spraakmakende projecten op de beurs

- FOODEX Frozen Award

Dit was voorheen de Beauty-Gourmet Award. De winnaars van de bevroren voedsel grand prix, gekozen door 100 kopers, worden op 10 maart bekendgemaakt.

-FOODEX TECH

FOODEX JAPAN vertoont veel artikelen die zijn ontworpen om voedselverwerkings - en distributieproblemen op te lossen, waaronder de nieuwste autonome robots, AI/IoT-systemen, voedselverwerkingsfaciliteiten en kunststofvrije en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en containers van de volgende generatie. De beurs biedt een kans om de modernste technologieën, verpakkingsmaterialen en meer op hetzelfde moment te zien.

Kijk voor meer informatie op: https://www.jma.or.jp/foodex/en/exhibit/pickup.html

SOURCE Chiba Prefectural Government