"Uchiboso Hyakunengo Kunstfestival: Milieu en verlangen" vindt plaats in de regio Uchiboso in de prefectuur Chiba

CHIBA, Japan, 26 maart 2024 /PRNewswire/ -- Als onderdeel van een officieel project om de 150e verjaardag van de oprichting van de prefectuur Chiba te vieren, wordt hier het "Uchiboso Hyakunengo Art Festival: Milieu en Verlangen" georganiseerd. Het nieuwe kunstevenement dat de kracht van kunst, creativiteit en technologie integreert, vindt plaats van 23 maart tot 26 mei 2024 in vijf steden (Ichihara, Kisarazu, Kimitsu, Sodegaura en Futtsu) in het Uchiboso gebied van de prefectuur op het Boso schiereiland dat uitkijkt op de Baai van Tokio.

Afbeelding: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202402266989/_prw_PI1fl_P8i7Cd61.jpg

Ongeveer 90 kunstwerken, gemaakt door in totaal ongeveer 80 moderne kunstenaars uit Japan en het buitenland met verschillende technieken zoals schilderijen, beeldhouwwerken, video's en installatiekunst, zullen worden tentoongesteld op locaties zoals musea in de vijf steden. Het festival is bedoeld om mensen te laten genieten van de cultuur, geschiedenis, rijke natuur en het lokale eten van de prefectuur Chiba. Bezoekers kunnen in de vijf steden de kunstwerken bewonderen.

Titel: Uchiboso Hyakunengo Kunstfestival: Omgeving en verlangen

locaties: 5 Uchiboso steden (Ichihara City, Kisarazu City, Kimitsu City, Sodegaura City, Futtsu City)

Periode: zaterdag 23 maart tot zondag 26 mei 2024

*Gesloten op elke dinsdag en woensdag (behalve op 30 april en 1 mei). Sommige locaties zijn op andere dagen gesloten.)

Openingstijden: 10:00 - 17:00 uur

*Tentoonstellingsdagen en -tijden kunnen variëren afhankelijk van de kunstwerken.

Website: https://100nengo-art-fes.jp/en/uchiboso/

Deelnemende kunstenaars zijn o.a.:

Tetsuya Umeda, Motohiko Odani, Yayoi Kusama, SIDE CORE, Hiraki Sawa, Kohei Nawa, Takeshi Yasura, Dinh Q. Le.

Paspoort voor werkwaardering:

Verkoopperiode: 23 maart - 26 mei 2024

Prijzen: 3.500 yen (volwassenen), 2.000 yen (leerlingen en studenten van de basisschool, middelbare school en universiteit)

*De tickets voor het waarderen van kunstwerken worden verkocht bij informatiecentra ter plaatse en andere relevante plaatsen.