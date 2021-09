'Kijk naar de toekomst (Watch the future)" Navigator kantoorpapier wedstrijd - Deelnemers maken kans kans op een van de 32 Apple Watch Series 6

Terug naar kantoor, de scholen beginnen weer, buitenactiviteiten weer op de agenda na een lange Covid-afzondering

NEWBURY, Engeland, 31 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Bij elk pak Navigator kantoorpapier dat klanten kopen (uit het complete assortiment van Universal tot Colour Documents), maken ze kans op het winnen van een Apple Watch 6. Wat uniek is aan de campagne is dat het concept zich richt op een behoefte die ons allemaal na aan het hart ligt, onze gezondheid, die we kunnen bewaken met behulp van technologie. Het woord 'watch' refereert zowel naar de prijs als naar de noodzaak om de campagne in de gaten te houden, met de boodschap: 'hou je ogen open'.