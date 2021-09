Concours de papier de bureau Navigator « Watch the Future » : les participants peuvent gagner l'une des 32 Apple Watch Series 6

Le papier de bureau Navigator est fabriqué avec une formule unique permettant de produire des feuilles de papier plus blanches, plus épaisses et plus lisses. Sa qualité a valu à Navigator sa position de marque de papier haut de gamme la plus vendue au monde. Aux avantages visuels s'ajoutent les avantages en termes de performance : 99,99 % sans bourrage et garantie à 100 % pour fonctionner dans toutes les imprimantes et tous les copieurs.

Pour en savoir plus sur la marque et l'engagement de la société en faveur du développement durable, rendez-vous sur navigator-paper.com et en.thenavigatorcompany.com.

* Des codes gratuits sont également fournis.

À propos du papier Navigator

Navigator est reconnue internationalement comme la première marque de papier de bureau haut de gamme. Elle offre une large gamme de solutions pour tous types d'impressions. Le papier est vendu dans plus de 130 pays et ses propriétés physiques et optiques uniques permettent une performance inégalée. Suivez-nous sur : linkedin.com/company/navigator-paper

