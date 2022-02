'Serie A' financieringsronde van $ 16 miljoen door SeMI Technologies luidt een nieuwe golf van 'AI-first' database technologie in

AMSTERDAM, 22 februari 2022 /PRNewswire/ -- SeMI Technologies, de ontwikkelaar van de bekende open-source Weaviate vector-search database, heeft een financieringsronde type Serie A van $ 16 miljoen afgerond, samen met New Enterprise Associates (NEA) en Cortical Ventures. Deze investering volgt op een eerder onaangekondigde startfinanciering van $ 1,6 miljoen onder leiding van Zetta Venture Partners met deelname van ING Ventures, in augustus 2020.

Deze nieuwe kapitaalinjectie erkent de waarde van de leidende positie van SeMI Technologies wat betreft vectordatabases, een nieuw type database dat een nieuw tijdperk van 'AI-first' databasetechnologie inluidt. Vroegere databases sloegen alleen ruwe gegevens op, maar Weaviate slaat gegevens op die worden verwerkt door machine learning-modellen, waardoor gebruikers hun gegevens beter kunnen indexeren en doorzoeken. De investering stelt SeMI in staat om haar team, gebruikersgemeenschap en selectie van partners uit te breiden, het aantal use cases te verhogen, en om ML-modellen en -modules te maken en te verfijnen.

SeMI Technologies kwam oorspronkelijk voort uit ING Labs. De oprichters, CEO Bob Van Luijt, CTO Etienne Dilocker en COO Micha Verhagen, wilden een democratischere aanpak ontwikkelen voor zoekmogelijkheden die tot nu toe nauwlettend werden bewaakt door een handvol grote tech-bedrijven. De Weaviate vectorzoekdatabase is open source, en SeMI geeft klanten de mogelijkheid om het op hun eigen infrastructuur te draaien (zodat ze de controle over hun gegevens kunnen behouden, veilig achter hun eigen firewalls) of als een beheerd SaaS-aanbod waar je jezelf met één klik toegang tot verschaft.

"Wij vertegenwoordigen een derde golf in databasetechnologie," zegt Van Luijt. "De heerschappij van Oracle met SQL werd gevolgd door open-source NoSQL-databases die werden gepionierd door bedrijven als MongoDB. Weaviate geeft elke onderneming het voordeel van databases die zijn gebouwd met ML en deep learning als kern. De eerste use cases waren natuurlijke taal, maar we onderzoeken ook afbeeldingen, video's, audio en zelfs esoterische gevallen zoals grafiek- of geninsluitingen."

SeMI Technologies biedt producten en diensten aan rond deze Weaviate open-source solution. Het aanbod omvat beheerde services, een servicelicentieovereenkomst en ondersteuning. Weaviate is al meer dan 700.000 keer gedownload (en dit aantal groeit ongeveer 30% per maand!). Honderden gebruikers hebben Weaviate gebruikt in meer dan 100 verschillende use cases in technologie, financiën, media, cybersecurity, gezondheidszorg en vele andere industrieën.

"We hebben de ontwikkelingen op het gebied van ML en AI nauwlettend in de gaten gehouden en gewacht op het juiste team en product om de manier waarop we met data werken opnieuw uit te vinden," zegt Tony Florence, Managing General Partner of Technology bij NEA. "De Weaviate Vector Database stelt gebruikers in staat om te communiceren met ongestructureerde gegevens als vectoren, van tekst en audio tot afbeeldingen, wat ongelooflijk krachtige use cases mogelijk maakt. We zijn verheugd om samen te werken met Bob en het SeMi Technologies-team om de toegang tot nieuwe datatoepassingen te democratiseren, van neuraal semantisch zoeken tot vectorgebaseerde aanbevelingssystemen en meer."

"Met deze investering kunnen we ons richten op Weaviate tot de standaard in open-source vector search maken," zegt Van Luijt van SeMI. "Als bonus brengen zowel NEA als Cortical waardevolle kennis en ervaring mee van OSS 'deep tech'-bedrijven die onze groei en productontwikkeling zullen katalyseren."

"In het komende decennium zullen AI-gestuurde toepassingen elke industrie en elk deel van ons leven transformeren en biljoenen dollars aan marktwaarde creëren," zegt Igor Taber, General Partner bij Cortical Ventures. "Weaviate heeft het potentieel om een ontsluitende databasetechnologie te zijn die deze toepassingen aan kan drijven. We zijn verheugd om samen te werken met Bob en het hele SeMI-team om dit categorie-onderscheidende bedrijf op te bouwen."

Nu de pandemiebeperkingen eindelijk zijn versoepeld, zijn van Luijt en het SeMI-team blij dat ze meer mogelijkheden hebben om de open source-gemeenschap rond het Weaviate-project te ontmoeten en te laten groeien. Ga voor meer informatie naar: www.semi.technology

SeMI Technologies bouwt belangrijke software-infrastructuur voor 'AI-first' applicaties. De Weaviate vector-zoekmachine is hun open-source vlaggenschip. SeMI is in 2019 opgericht door Bob van Luijt, Micha Verhagen en Etienne Dilocker. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, Nederland. www.semi.technology – www.weaviate.io

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) is een wereldwijde risicokapitaalfirma die ondernemers in allerlei stadia, sectoren en regio's helpt bij het opbouwen van transformationele bedrijven. Met bijna $ 24 miljard aan cumulatief toegezegd kapitaal sinds de oprichting van het bedrijf in 1977, investeert NEA in technologie- en gezondheidszorgbedrijven in alle stadia van de levenscyclus van een bedrijf, van de startfase tot IPO. Het beleggings-CV van het bedrijf omvat ruim 260 beursintroducties van portfoliobedrijven en ruim 430 fusies en overnames. www.nea.com<>

Cortical Ventures is een risicokapitaalbedrijf dat ondernemers helpt bij het bouwen van de volgende generatie AI-bedrijven. Het bedrijf is opgericht door DataRobot-oprichter Jeremy Achin en Igor Taber, die eerder Corporate Development bij DataRobot leidde en een vroege investeerder in het bedrijf was toen hij nog bij Intel Capital werkte. Cortical Ventures werd opgericht om de bedrijven die de AI-revolutie zullen leiden uit te vinden, te incuberen en erin te investeren. Het bedrijf wordt ondersteund door toonaangevende risicokapitaalbedrijven en -partners, AI-beroemdheden en topoprichters en -ondernemers in de branche. www.cortical.vc

