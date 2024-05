15e DUURZAAMHEIDSVERSLAG VAN DE FERRERO GROEP BEVESTIGT GROTE VOORUITGANG

LUXEMBURG, 28 mei 2024 /PRNewswire/ -- De Ferrero Groep heeft vandaag haar nieuwste vooruitgang in duurzaamheid aangekondigd met de publicatie van het 15e duurzaamheidsrapport.

Het rapport, dat voortkomt uit Ferrero's jarenlange inzet voor een positieve impact doorheen de hele waardeketen, toont aanzienlijke vooruitgang in vier belangrijke duurzaamheidspijlers:

Milieubescherming, Verantwoord inkopen van ingrediënten, Bevorderen van verantwoorde consumptie en Empowerment van het personeel.

"Ferrero Group erkent de cruciale rol die het bedrijf speelt in het beschermen van de natuur voor toekomstige generaties. Door middel van concrete verbintenissen hebben we opnieuw bevestigd dat duurzaamheid is ingebed in Ferrero's langetermijnstrategie. Alle vier de pijlers van ons duurzaamheidskader vormen de leidraad bij elke strategische beslissing die we nemen", zegt Giovanni Ferrero, Executive Chairman van de Ferrero Group.

"Terwijl Ferrero groeit en haar portfolio diversifieert, blijven we waarde hechten aan onze langetermijnpartnerschappen, in het bijzonder die met de gemeenschappen waar we actief zijn en waar onze grondstoffen vandaan komen. Wij geloven in het belang van partnerschappen om vooruitgang te boeken, om de sociale en milieuagenda van onze sector vooruit te helpen en uiteindelijk om maatschappelijke waarde te creëren."

Het duurzaamheidsverslag voor het boekjaar 2022/23 benadrukt Ferrero's voortdurende inspanningen om transparantie te vergroten in de toeleveringsketen van haar belangrijkste ingrediënten, in lijn met haar benadering van verantwoord inkopen.

In de hazelnootketen heeft Ferrero nu 90% traceerbaarheid bereikt, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 79% in het voorgaande jaar. Dit is mogelijk gemaakt door een voortdurende samenwerking met boeren, leveranciers, instellingen, universiteiten en onderzoekscentra om duurzame landbouwpraktijken te promoten en te delen.

Daarnaast heeft Ferrero geholpen bij het aanpakken van complexe problemen in de toeleveringsketen, zoals ontbossing. Bijvoorbeeld, met behulp van het in kaart brengen per satelliet is de traceerbaarheid van cacao tot op boerderijniveau verbeterd tot 93% in 2022/23. Ferrero maakt niet alleen gebruik van geavanceerde technologie, maar is ook lange tijd lid van de World Cocoa Foundation (WCF) en het International Cocoa Initiative (ICI).

Samenwerking is cruciaal geweest voor het aanpakken van de oorzaken van kinder- en dwangarbeid. Ferrero werkt samen met Save The Children en 65 gemeenschappen in de regio Haut-Sassandra in Ivoorkust, een belangrijke leverancier van cacao, wat meer dan 18.000 mensen bereikt. Daarnaast werkt Ferrero samen met Earthworm Foundation en de Internationale Labour Organisation (ILO) in respectievelijk haar palmolie- en hazelnootketens om verantwoordelijke arbeidspraktijken te ondersteunen.

Andere hoogtepunten uit het duurzaamheidsrapport van de Ferrero Groep zijn:

90,7% van de Ferrero-verpakkingen is nu ontworpen om recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar te zijn, vergeleken met 88,5% in 2021/22.

20% minder waterverbruik in Ferrero-fabrieken dankzij initiatieven voor vermindering en hergebruik sinds 2017/18 (9,6% minder ten opzichte van 2021/2022).

Het Kinder Joy of Moving project heeft sinds de start in 2005 meer dan 60 miljoen kinderen bereikt (waarvan 3,4 miljoen kinderen in 2022/23).

Meer informatie over Ferrero's laatste duurzaamheidsrapport vindt u hier.

Over de Ferrero Groep

Ferrero begon in 1946 in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië. Vandaag is het een van 's werelds grootste zoetwarenbedrijven, met meer dan 35 iconische merken die worden verkocht in meer dan 170 landen. De Ferrero Groep brengt wereldwijd vreugde met geliefde lekkernijen en snacks zoals Nutella®, Kinder®, Tic Tac® en Ferrero Rocher®. Meer dan 47.000 werknemers zijn gepassioneerd om mensen te helpen de speciale momenten van het leven te vieren. De familiecultuur van de Ferrero Groep, nu in de derde generatie, is gebaseerd op toewijding aan kwaliteit en uitmuntendheid, erfgoed en betrokkenheid voor de planeet en de gemeenschappen.

Je kan meer informatie vinden op www.Ferrero.nl

Pers contact

Ferrero Groep

[email protected]

Ferrero Nederland

[email protected]