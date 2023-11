183 geldprijzen, 8 gloednieuwe iPhones 14 Plus - Salam Bangladesh van ACE Money Transfer is weer terug

MANCHESTER, Engeland, 14 november 2023 /PRNewswire/ -- In een actie die gericht is op het ondersteunen van meer gestroomlijnde geldovermakingen van expats uit Bangladesh over de hele wereld, is ACE Money Transfer, de vertrouwde naam op het gebied van internationale geldovermakingen, terug met zijn beroemde "Salam Bangladesh"-campagne. De campagne, oorspronkelijk gelanceerd als eerbetoon aan de instelling, veerkracht en culturele rijkdom van expats uit Bangladesh, is inmiddels een jaarlijks evenement van ACE geworden, wat de toewijding weerspiegelt om de Bengaalse gemeenschap wereldwijd van dienst te zijn.

"ACE Money Transfer geeft tot 31 oktober 2023 8 gloednieuwe iPhones 14 Plus weg aan afzenders van geldovermakingen in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada, Australië en Zwitserland, en 183 geldprijzen van elk 10.000 BDT aan ontvangers van geldovermakingen in Bangladesh. Elke geldovermaking naar Bangladesh vanuit de vermelde landen vóór de einddatum van de actie doet automatisch mee aan de tombola."

De buitenlandse reserves van Bangladesh bereikten in boekjaar 2021 een piek van $ 48 miljard na de landelijke stillegging van het informele hawala/hundi-geldoverdrachtsysteem, hoewel de reserves in boekjaar 2023 zijn gedaald tot een alarmerend cijfer van slechts $ 26,74 miljard. Hoewel het land in boekjaar 2023 ruim 21 miljard dollar aan geldovermakingen heeft ontvangen, slechts 2,75% meer dan het jaar daarvoor, heeft het land dringend behoefte aan een meer gestimuleerde instroom van geldovermakingen van wereldwijde Bengaalse expats. ACE Money Transfer begrijpt de cruciale behoeften van Bangladesh en zijn expats en heeft opnieuw een tandje bijgezet om de aanhoudende groei van het aantal geldovermakingen te helpen bevorderen door verleidelijke beloningen en ongeëvenaarde diensten aan te bieden.

De heer Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer, uitte zijn enthousiasme over de terugkeer van de campagne: "De essentie van 'Salam Bangladesh' is meer dan alleen een bedrijfsinitiatief. Het weerspiegelt ons diepe respect voor de Bengaalse gemeenschap en onze toewijding om hun ongeëvenaarde diensten aan te bieden. Dit jaar brengen we de campagne met nog meer kracht terug en tonen we onze voortdurende steun en erkenning voor de onvermoeibare inspanningen van Bengaalse expats over de hele wereld."

Sinds het begin wordt de 'Salam Bangladesh'-campagne breed omarmd door de gemeenschap en deze keer is de campagne teruggekeerd met nog meer fantastische prijzen voor zowel afzenders als ontvangers van geldovermakingen. Socialemediaplatforms bruisen van de positieve feedback, getuigenissen en verhalen over hoe ACE Money Transfer een belangrijke rol heeft gespeeld bij het overbruggen van afstanden en het verbinden van harten.

Terwijl het mondiale landschap voortdurend evolueert, blijft ACE Money Transfer zijn belofte nakomen om prioriteit te geven en tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten. De terugkomst van de "Salam Bangladesh"-campagne in 2023 is een levendige herinnering aan die belofte en bevestigt de positie van ACE als leider op het gebied van geldoverdrachten en zijn niet aflatende toewijding aan de gemeenschappen die het bedient.

