20.000 m2 kunstwerk GROW door Daan Roosegaarde toont de schoonheid van landbouw

ROTTERDAM, Nederland, 18 januari 2021 /PRNewswire/ -- Daan Roosegaarde's meest recente kunstwerk GROW is een eerbetoon aan de schoonheid en het belang van de agrarische sector. In de film premiere ontvouwt GROW zich als een lichtgevend "droomlandschap". Omringd door duisternis golven rode en blauwe lichten over een enorme akker. Het project is geïnspireerd op wetenschap die aantoont dat specifieke lichtrecepten groei van gewassen kunnen stimuleren en weerstand kunnen verbeteren.