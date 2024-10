415 Capital kondigt tweede fonds van € 150 miljoen aan voor investeringen in levensreddende medische innovatie en breidt het team uit

MUNICH, 29 oktober 2024 /PRNewswire/ -- 415 Capital Management GmbH ("415 Capital"), een leider in durfkapitaal voor medische technologie, kondigde vandaag de lancering aan van haar tweede fonds, 415 Capital Fund II, aan met een doelstelling van €150 miljoen ($165 miljoen). Dit fonds zal zich richten op het bevorderen van baanbrekende, levensreddende medische technologieën, met name op het gebied van hart-en vaatziekten - wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak en een van de grootste kostenposten in de gezondheidszorg.

Een ruime meerderheid van de beoogde toezeggingen van het fonds is al verkregen van vooraanstaande partners, waaronder het European Investment Fund (EIF), KfW Capital, Wachstumsfonds Deutschland (met meer dan 20 institutionele beleggers, waaronder verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en vermogensbeheerders) en verschillende gerenommeerde family offices uit Europa en Noord-Amerika. Daarnaast hebben ook toonaangevende artsen zich aangesloten als investeerders. De final close van 415 Capital Fund II wordt verwacht aan het einde van het eerste kwartaal van 2025.

Het fonds heeft reeds geïnvesteerd in twee cardiovasculaire bedrijven en naar verwachting zullen binnenkort nog meer transacties worden aangekondigd.

"We zijn ongelooflijk dankbaar voor het vertrouwen dat onze partners in ons blijven stellen. Hun steun benadrukt de significante klinische impact en waarde van ons portfolio," aldus Frederik Groenewegen, medeoprichter en General Partner bij 415 Capital. "Sinds de lancering van ons eerste institutionele fonds in 2020 hebben we samengewerkt met visionaire ondernemers die belangrijke klinische en commerciële mijlpalen hebben bereikt. Deze successen hebben aanzienlijke waarde gegenereerd voor onze investeerders en betere uitkomsten voor hart- en vaatpatiënten. Met een groter fonds en een robuuste pijplijn van hoogwaardige investeringsmogelijkheden, zullen we een nog grotere impact hebben op de patiëntenzorg."

Uitbreidingen in het team

Tegelijkertijd met de succesvolle fundraise kondigde 415 Capital ook de benoeming aan van Azin Parhizgar, PhD, en Ruben Osnabrugge, MD, PhD in de investment committee.

"Azin heeft vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van het 415 Capital platform. Haar unieke combinatie van wetenschappelijke, ondernemende en operationele expertise is van onschatbare waarde voor ons team", aldus Groenewegen. "We zijn ook verheugd om Ruben te mogen verwelkomen in het Investeringscomité. Sinds zijn komst in 2023, heeft Ruben zijn expertise op het gebied van hartchirurgie, clinical trials en gezondheidseconomie ingezet om waarde te creëren in ons hele portfolio."

Over 415 Capital

415 Capital is een toonaangevende durfkapitaalmaatschappij gespecialiseerd in medische technologie in Europa, de VS en Israël. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in München, Duitsland, beheert bijna $ 200 miljoen en richt zich op innovaties op het gebied van hart-en vaatziekten, wereldwijd de belangrijkste oorzaak van overlijden, verminderde kwaliteit van leven en een van de grootste kostenposten in de gezondheidszorg.. Daarnaast investeert 415 Capital selectief in neuromodulatie, medische robotica en bedrijven die innoveren op het snijvlak van patiëntmonitoring, medische beeldvorming en kunstmatige intelligentie (AI).

In de afgelopen vier jaar hebben de portfoliobedrijven van 415 Capital meer dan € 600 miljoen ($ 650 miljoen) aan vervolgfinanciering aangetrokken van toonaangevende durfkapitaalmaatschappijen en strategische investeerders. Het portfolio omvat onder andere Supira Medical, R3 Vascular, CorFlow, Distalmotion, en TRiCares.

415 Capital maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van key opinion leaders en klinische partners en biedt de bedrijven in haar portfolio ongeëvenaarde strategische ondersteuning. In de loop der jaren heeft het team meer dan 50 medische technologie startups ondersteund, waarmee jaarlijks honderdduizenden patiënten worden behandeld.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2539688/415_Capital_Logo.jpg

Contacten: Linus Rieder, +49 (0) 171 729 3092