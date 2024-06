4G Capital sécurise Quantiphi pour la migration vers Google Cloud, en préparant son infrastructure à l'avenir grâce aux données et à l'IA

LONDRES, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Quantiphi , société d'ingénierie numérique primée et spécialisée dans l'IA, et 4G Capital , société de technologie financière de premier plan dans la région EMOA, ont annoncé aujourd'hui que Quantiphi allait migrer 4G Capital vers Google Cloud , afin d'améliorer les performances de 4G Capital, d'économiser de l'argent et de faire évoluer ses opérations commerciales grâce aux capacités partagées de Quantiphi et de Google Cloud.

Quantiphi Asif Hasan , cofondateur de Quantiphi, a déclaré que Quantiphi était ravi de faciliter la migration de 4G Capital vers Google Cloud.

« Cette transition marque un tournant pour 4G Capital, où l'agilité et l'efficacité convergent pour redéfinir le cœur même du succès des entreprises financières, a déclaré M. Hasan. La migration de 4G Capital vers Google Cloud ouvre la voie à une innovation et à une évolutivité inégalées, ce qui lui permet de se positionner pour un succès à long terme dans un paysage commercial de plus en plus concurrentiel. »

Edgar Rivera , directeur technique de 4G Capital, a déclaré que le partenariat avec Quantiphi pour sa migration vers Google Cloud marque une étape importante pour l'avenir de l'entreprise.

« Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans notre vision de servir encore mieux nos clients, a commenté M. Rivera. En s'appuyant sur sa connaissance approfondie des solutions cloud, Quantiphi a démontré sa capacité à fournir des résultats stratégiques et transformateurs, consolidant ainsi sa position de conseiller de confiance dans les initiatives de transformation numérique. Grâce à ce partenariat, Quantiphi , 4G Capital et Google Cloud ont établi une base solide pour une collaboration continue et un succès mutuel. »

« Quantiphi dispose de la capacité de services et de l'expertise sectorielle nécessaires pour aider 4G Capital à se développer de manière optimale sur l'infrastructure de Google Cloud, a ajouté Zac Maufe, responsable mondial des industries réglementées chez Google Cloud . L'expérience de Quantiphi dans la fourniture de solutions sur mesure pour le secteur des services financiers, combinée à la technologie de pointe de Google Cloud, peut aider à rationaliser les opérations commerciales de 4G Capital, permettant une mise à l'échelle sécurisée et efficace. »

Pour en savoir plus sur les solutions cloud transformatrices de Quantiphi, visitez le site https://quantiphi.com/partners/google-cloud/

À propos de Quantiphi

Quantiphi est une société d'ingénierie numérique primée et axée sur l'IA, animée par le désir de réimaginer et de réaliser des opportunités transformationnelles au cœur de l'entreprise. Depuis sa création en 2013, Quantiphi a résolu les problèmes d'entreprise les plus difficiles et les plus complexes en combinant une expérience approfondie de l'industrie, des pratiques disciplinées d'ingénierie du cloud et des données, et une recherche de pointe en intelligence artificielle pour obtenir des résultats commerciaux accélérés et quantifiables. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantiphi.com et suivez-nous sur LinkedIn , X, anciennement Twitter , et Instagram .

