5day.io lanceert wereldwijd om de toekomst van werk opnieuw te definiëren, van projectbeheer tot intelligente orkestratie

SAN FRANCISCO, 19 november 2025 /PRNewswire/ -- 5day.io is projectmanagementsoftware die een gedurfde nieuwe weg inslaat: één die de ruis wegneemt en de focus weer op resultaten legt.

Dit minimalistische projectmanagementplatform, opgericht door Jinal en Saumil Shah, helpt teams om snelheid, transparantie en rust terug te winnen in een wereld die geobsedeerd is door functies. Het platform verenigt Projecten, Taken, Samenwerking, Automatisering en Timesheets in één afleidingsvrije werkruimte die teams helpt meer te bereiken.

5day.io Launches Globally to Redefine the Future of Work, From Project Management to Intelligent Orchestration

"We hebben 5day.io gebouwd omdat we een patroon zagen in elk bedrijf waar we mee werkten", zegt Jinal Shah, medeoprichter. "De teams deden alles goed: doelen stellen, de voortgang bijhouden, samenwerken, en toch voelden zij zich overweldigd. Maar het was niet het werk dat hen uitputte. Het waren de systemen eromheen."

Waarom 5day.io anders aanvoelt dan zijn tegenhangers

Hoewel andere populaire platformen uitgebreide functies bieden, worden teams vaak overweldigd door configuratielagen. Ze bieden alles, maar soms is alles te veel. 5day.io hanteert de tegenovergestelde aanpak: het biedt focus door terughoudendheid in het ontwerp. Het platform stelt teams in staat om te werken in Minimal Mode, waarbij impactvol werk prioriteit krijgt door flow mogelijk te maken.

"Het probleem dat we oplosten gold voor bijna elke startup en elk middelgroot bedrijf," zegt Saumil Shah, medeoprichter. "Nu hybride werken en werken op afstand de norm worden, snakken mensen naar flexibiliteit en bedrijven naar resultaten. Het bouwen van een platform dat flexibel was en echt resultaten opleverde, was de noodzaak van het moment."

Focus op de toekomst

De routekaart van het bedrijf gaat verder dan traditioneel projectbeheer. Het team bouwt aan een AI-gestuurde orkestratielaag die wordt aangedreven door contextuele agenten die projecten, taken en klantgegevens begrijpen. Het maakt het mogelijk om van agent tot agent te werken om de levering van resultaten te automatiseren. "De toekomst van werk draait niet om mensen die taken beheren, maar om intelligente systemen die context beheren", legt Saumil uit. "Ons doel is om van 5day.io het operationele brein van elk modern bedrijf te maken, een kalme laag intelligentie die ervoor zorgt dat dingen gebeuren."

Een ander soort groei

Strakke typografie, een serene interface en terughoudendheid in het ontwerp weerspiegelen de filosofie. Waar concurrenten groeien door functies toe te voegen, groeit 5day.io door te verfijnen wat essentieel is.

"Mensen zijn op hun best als het werk eenvoudig aanvoelt," zegt Jinal. Met een groeiende wereldwijde aanwezigheid bouwt 5day.io aan de toekomst van werk door teams de ruimte te geven om opnieuw te denken, te creëren en te ademen.

5day.io biedt momenteel een 30-dagen proefperiode voor alle gebruikers om het platform te ervaren.

