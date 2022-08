66% van de diagnostische biopsies voor veel voorkomende huidkanker kan worden vermeden met behulp van de VivoSight OKT-laserscanner van Michelson Diagnostics

MAIDSTONE, Engeland, 1 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Een belangrijk onderzoek dat is gepubliceerd in de toonaangevende publicatie over kanker, The Lancet Oncology1, heeft baanbrekende bevindingen over Michelson Diagnostics, het in het VK gevestigde bedrijf van medische apparaten dat gebruik maakt van de zogenaamde multi-beam Optical Coherence Tomography ('OKT')-technologie, die de behandeling en de zorg van patiënten met basaalcelcarcinomen (BCC's) kan veranderen. De conclusie is dat de met de OKT-geleide diagnose, in vergelijking tot standaard ponsbiopsie, het aantal raadplegingen en invasieve procedures met een indrukwekkende 66% kan verminderen.

Ongeveer 75% van de gediagnosticeerde huidkanker in het VK is basaalcelcarcinoom2. Het is de meest voorkomende vorm van huidkanker die snel toeneemt en een op de vijf witte mensen in hun leven treft3. Jaarlijks zijn er in het VK ten minste 150.000 gevallen en dat aantal is aan het groeien, als gevolg van een vergrijzende bevolking en groeiende blootstelling aan de zon, en vormt een grote belasting voor de NHS.

OKT is een geavanceerde laserscantool die artsen in staat stelt om niet-invasief onder het oppervlak van de huid te kijken, met veel hogere resoluties dan met andere technologieën zoals MRI of Röntgen mogelijk is. De VivoSight-machine van Michelson Diagnostics is nu al 's werelds toonaangevende huidscanner en heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop dermatologen hun behandelplannen uitvoeren. Het is een innovatieve, radicale en veelbelovende verbetering voor de gezondheidszorg.

Deze nieuwe studie, geleid door Professor Klara Mosterd en haar onderzoeksgroep aan de universiteit van Maastricht, heeft een grote, gerandomiseerde, gecontroleerde studie onder 598 patiënten uitgevoerd, waarbij de OKT-scanner met de standaard ponsbiopsie werd vergeleken. De behandelingsbeslissingen werden genomen op basis van de diagnose en de behandelingsprocessen werden na 12 maanden met elkaar vergeleken, met een evaluatie van de mate van recidief en de kosten.

De resultaten waren indrukwekkend, omdat werd ontdekt dat 'bij 66% van de patiënten een biopsie vermeden kon worden, waardoor de behandelingsvertraging werd geminimaliseerd en een invasieve ingreep werd voorkomen.' De OKT-diagnose is dan ook net zo waardevol gebleken als de standaard ponsbiopsie, met de toegevoegde waarde van het voorkomen van wonden en het littekens bij patiënten.

De behandeling met ponsbiopsie is ook vaak aanzienlijk vertraagd. Het OKT-diagnose en -behandelplan maakt een onmiddellijke behandeling (op dezelfde dag) mogelijk. Dat maakt het zeer kosteneffectief, omdat biopsie, histopathologie en afzonderlijke consulten niet nodig zijn.

Jon Holmes, CEO van Michelson Diagnostics Ltd, merkte op 'deze grondige, grote, gerandomiseerde klinische studie van een onafhankelijke en internationaal gerespecteerde dermatologische onderzoeksgroep levert krachtig bewijs dat het gebruik van onze revolutionaire VivoSight OKT-scanner in de routinematige huidkankerzorg voor de diagnose van basaalcelcarcinoom ondersteunt. Het onderzoek toonde aan dat bijna twee derde van de patiënten met OKT de pijn en het ongemak van de biopsie kon voorkomen en dat bijna de helft dan met niet-chirurgische methoden werd behandeld om te voorkomen dat de operatieve procedures waarbij zich littekens vormen in het geheel worden vermeden.'

Hij voegt hieraan toe: 'Het onderzoek toont ook aan dat het gebruik van OKT kosteneffectiever is dan biopsie, omdat een directe diagnose van een OKT-scan een behandeling op dezelfde dag mogelijk maakt, waardoor de behoefte aan meer kostbare patiëntenbezoeken wordt bespaard en langdurige vertragingen in de behandeling worden voorkomen. Het verminderen van de enorme belasting van huidbiopsies zal ook overwerkte histopathologieafdelingen helpen, en achterstanden in huidbiopsieanalyse en andere vormen van kanker verminderen.'

Het onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van de OKT de fysieke zorg en de behandeltijd van de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Het is een veilig en effectief instrument dat kan worden gebruikt in de diagnose en behandeling van BCC's en dat dermatologen, ziekenhuizen en klinieken in staat stelt de gezondheidszorg drastisch te verbeteren.

