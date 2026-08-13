A-ROSA-jubileumbrochure verschijnt in een nieuw jasje

"Cruise Your Way" in het seizoen 2027 | Nieuwe routes over de Rijn en de Donau

ROSTOCK, Duitsland, 13 augustus 2026 /PRNewswire/ -- A-ROSA River Cruises heeft de brochure voor het jubileumseizoen 2027 uitgebracht. Onder de nieuwe claim van het bedrijf, "Cruise Your Way", presenteert de digitale brochure het riviercruiseprogramma 2027, inclusief 20 nieuwe routes over de Rijn en de Donau, in een vernieuwd ontwerp. De brochure is speciaal ontwikkeld voor internationale markten en dient als productgids en verkoopinstrument voor reispartners.

The A-ROSA brochure “European River Cruises 2027” has been launched with a new look.

Bovendien begint de brochure een nieuw hoofdstuk in de aanwezigheid van het merk A-ROSA. Om zijn 25ste verjaardag te vieren, positioneert het bedrijf zich sterker dan ooit als een modern eersteklas merk voor riviercruises, waarbij de nadruk ligt op individualiteit en keuze van gasten. Onder de claim "Cruise Your Way" wil A-ROSA staan voor ultieme vrijheid en flexibiliteit. De nieuwe merkidentiteit weerspiegelt deze ambitie en presenteert zich in een heldere, inspirerende en emotionele stijl, waarbij de nadruk ligt op persoonlijke ervaringen, modern comfort en internationale aantrekkingskracht, terwijl de vertrouwde sterke punten die A-ROSA al 25 jaar kenmerken, behouden blijven.

In lijn hiermee blijft A-ROSA zijn portefeuille gedurende het jubileumjaar 2027 ontwikkelen en biedt het bedrijf een gevarieerd aanbod aan routes. In totaal 20 nieuwe cruises op de Rijn en de Donau zorgen voor meer afwisseling en bieden de mogelijkheid om de aanloophavens grondiger te bezoeken. Een bijzonder hoogtepunt is de A-ROSA SENA die voor de eerste keer op de Rijn naar het zuiden vaart. Met Wenen en Duisburg biedt A-ROSA gasten ook nieuwe vertrekhavens met een uitstekende infrastructuur. Dankzij hun centrale ligging zijn deze ligplaatsen gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen, hetzij met het vliegtuig, de trein of de auto. De rederij versterkt ook de kwaliteit van de ervaring aan boord door middel van zijn populaire "Premium All Inclusive"-tarief, met aanvullende diensten zoals het Drinks Package Plus dat het belang van genot en persoonlijke keuze onderstreept.

De digitale brochure is ontworpen om zowel individuele gasten als reispartners te ondersteunen met interactieve functies, waaronder klikbare routes, ingebouwde links en video's. Hij is verkrijgbaar in een consumentenuitgave of een handelsuitgave met speciale contactgegevens en verkoopmiddelen voor reisprofessionals. De nieuwe A-ROSA-brochure "European River Cruises 2027" is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload vanaf de website www.arosa-cruises.com/catalogue.

Over A-ROSA

A-ROSA organiseert bijzondere cruises langs steden, dorpen en het platteland aan de mooiste rivieren van Europa: De Donau, de Douro, de Rijn/Main/Moezel, de Rhône/Saône en de Seine. De huidige vloot bestaat uit 15 schepen, die allemaal de voorzieningen van een hotel combineren met de voordelen van een cruise. Aan boord kunnen gasten van het Premium All-Inclusive-tarief genieten van gevarieerde buffetten, een keuze uit hoogwaardige dranken en toegang tot de SPA-ROSA, met sauna, massagekamer en fitnessruimte. De schepen leggen aan op centrale locaties, dicht bij het hart van Europese metropolen, bekende historische bezienswaardigheden en beroemde culturele en natuurlijke attracties, en bieden onvergetelijke ervaringen. Om ervoor te zorgen dat de cruise een succes wordt voor het hele gezin, zijn er ruime hutten, een Kids Club en verwarmde buitenzwembaden, evenals een programma dat aan de wensen van elke gast voldoet. Het vlaggenschip van het bedrijf is de innovatieve A-ROSA SENA met een hybride aandrijfsysteem en batterijopslag. A-ROSA heeft zijn hoofdkantoor in Rostock/Duitsland.