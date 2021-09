Aanstaande overname van T-Mobile Netherlands door fondsen van Apax en Warburg Pincus

LONDEN, 7 september 2021 /PRNewswire/ -- Fondsen onder advies van Apax Partners LLP ('Apax'), een toonaangevend private-equity-adviesbureau, en Warburg Pincus LLP ('Warburg Pincus'), een toonaangevende wereldwijde groei-investeerder, hebben vandaag een akkoord bereikt over de overname van T-Mobile Netherlands Holding B.V. ('T-Mobile' of het 'bedrijf') van Deutsche Telekom AG en Tele2 AB. In de transactie krijgt het bedrijf een ondernemingswaarde toegekend van [5,1] miljard euro.

T-Mobile is met de vier merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel een toonaangevend Europees telecommunicatiebedrijf. Onder het huidige managementteam is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste mobiele netwerkexploitant in Nederland en eerste aanbieder van onbeperkt 5G in het hele land. Verder is het bedrijf de snelstgroeiende exploitant geworden op de markt voor vast breedband, met ongeveer 700.000 breedbandklanten aan het eind van het tweede kwartaal van 2021.

Apax en Warburg Pincus hebben allebei langdurige ervaring en een uitzonderlijke staat van dienst in de communicatiedienstverlening en bredere telecommunicatie-, media- en technologie ('TMT')-sector. Ze hebben geïnvesteerd in bedrijven over de hele wereld, onder andere Salt (Apax), Wind Telecom (Apax), TDC (Apax), Ziggo (Warburg Pincus), Inexio (Warburg Pincus) en Community Fibre (Warburg Pincus). Sinds 2019 werken de twee ondernemingen ook nauw samen. Toen investeerden hun respectievelijke fondsen gezamenlijk in Inmarsat, een mobiliteitsgerichte satellietexploitant met een focus op eindmarkten op het gebied van zeevaart, luchtvaart en overheid.

Onder de nieuwe eigenaars wordt T-Mobile een onafhankelijk Nederlands bedrijf. Apax en Warburg Pincus gaat het bedrijf in samenwerking met het managementteam ondersteunen, met een voortgezette focus op innovatie en uitbreiding van het nu al indrukwekkende klantenbestand.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: 'Vandaag is een bijzondere dag voor ons. We zijn enthousiast over de weg voor ons en over onze samenwerking met Apax en Warburg Pincus in de komende jaren. We kijken ernaar uit om onze strategie in de Nederlandse markt voort te zetten, waarbij we onze klanten superieure waarde bieden. We blijven dan ook achter onze toezegging staan om een optimale klantenervaring te bieden, ondersteund door het beste mobiele netwerk ter wereld. We hebben al een hele weg afgelegd en hebben T-Mobile geherpositioneerd als winnende speler door het stimuleren van innovatie en verandering binnen de markt, door als eerste mobiele exploitant onbeperkt 5G aan te bieden in het hele land. Ik ben trots op wat we al hebben bereikt als team en ben ervan overtuigd dat onze positie nu beter dan ooit is voor het volgende hoofdstuk.'

René Obermann, co-head van Europa en managing director bij Warburg Pincus Deutschland: 'Petje af voor wat de talenten bij T-Mobile/Tele2/Ben en Simpel hebben bereikt! Ultrasnel draadloos internet, de best beoordeelde klantenondersteuning en innovatieve diensten, en dat tegen scherpe tarieven. Maar we staan nog maar aan het begin van de draadloze revolutie. In de komende tien jaar zal iedereen overal ter wereld op afstand kunnen meedoen en genieten van een ongekende virtuele ervaring. Alles wordt verbonden, slimmer, efficiënter en veiliger. Wij ondersteunen het bedrijf om aan kop te gaan bij deze ontwikkeling en nog meer te investeren in mensen en hun vaardigheden, netwerken van de volgende generatie en digitale diensten, zodat we de vraag van klanten zullen krijgen: "Waarom kunnen andere telecombedrijven niet zo goed zijn als T-Mobile?" '

Gabriele Cipparrone, partner bij Apax: 'T-Mobile past perfect in de strategie van de Apax-fondsen, waarbij we investeren in innovatieve bedrijven met een degelijke basis en krachtige groeivooruitzichten. Dankzij het uitstekende werk van het getalenteerde managementteam en personeel is T-Mobile een heel bekend merk. Het bedrijf is de grootste mobiele exploitant in Nederland, met een groeiend marktaandeel in vast breedband via toekomstbestendige glasvezeltechnologie voor particulieren. We kijken ernaar uit om het bedrijf te helpen nog sneller te groeien en een toonaangevende convergente speler te worden, door zijn toppositie op het gebied van netwerken te versterken, het particuliere glasvezelklantenbestand uit te breiden en een uitstekende klantenservice te bieden.'

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, waaronder overleg met de personeelsvertegenwoordiging en goedkeuring door de autoriteiten.

Apax en Warburg Pincus hebben financieel advies ontvangen van Credit Suisse en Liontree, en juridisch advies van Freshfields Bruckhaus Deringer en Simpson Thacher & Bartlett.

Mediacontacten



T-Mobile

T: +316 14 09 66 66

E: [email protected]



Apax



Katarina Sallerfors

T: +44 20 7666 6526

E: [email protected]



Warburg Pincus



Jenna Ward, Europe Communications Director

T: +44 20 7306 3805

E: [email protected]



Over T-Mobile

Over T-Mobile Nederland

T-Mobile Nederland is één van de grootste aanbieders van telecom voor consumenten en ondernemers in Nederland.

T-Mobile Nederland is anders dan de status quo, midden in de samenleving en méér dan een telecomprovider. Ze daagt uit en stopt pas als iedereen verbonden is. Met de merken T-Mobile, Tele2, Simpel en Ben hebben klanten toegang tot interactieve TV, mobiel en vast internet en bellen. Het mobiele netwerk van T-Mobile is het meest bekroonde netwerk in Nederland en is door umlaut vijf keer op rij uitgeroepen tot het beste netwerk van Nederland. Zie www.t-mobile.nl/over-ons

Over Apax

Apax Partners LLP ('Apax') is een toonaangevend wereldwijd private-equity-adviesbureau. Al bijna 50 jaar zet Apax zich in voor groei en ideeën om bedrijven te transformeren. De onderneming heeft fondsen aangetrokken en geadviseerd met vastleggingen van in totaal meer dan 60 miljard dollar. De Apax-fondsen investeren in bedrijven uit vier wereldwijde sectoren, namelijk gezondheidszorg, technologie, dienstverlening en internet/consument. Deze fondsen verstrekken langdurige private-equityfinanciering om topbedrijven op te bouwen en te versterken. Ga voor meer informatie over Apax naar www.apax.com.

Apax is toegelaten door en staat onder wettelijk toezicht van de Britse Financial Conduct Authority.

Over Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC is een toonaangevende wereldwijde groei-investeerder. De onderneming heeft meer dan 64 miljard dollar aan private-equity-activa onder beheer. De actieve portefeuille van de onderneming bevat meer dan 205 bedrijven, sterk gediversifieerd naar fase, sector en regio.

Warburg Pincus is een ervaren partner voor managementteams die streven naar de opbouw van degelijke bedrijven met een duurzame waarde. Het in 1966 opgerichte Warburg Pincus heeft 19 private-equityfonden onder beheer, waaruit meer dan 94 miljard dollar is geïnvesteerd in meer dan 940 bedrijven in meer dan 40 landen. Het hoofdkantoor van de onderneming bevindt zich in New York, met vestigingen in Amsterdam, Beijing, Berlijn, Hong Kong, Houston, Londen, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai en Singapore. Ga voor meer informatie naar www.warburgpincus.com.

Gerelateerde links

http://www.warburgpincus.com



SOURCE Warburg Pincus