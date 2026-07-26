Aantal starters groeit weer -- Rinkel lanceert gratis zakelijke telefonie voor nieuwe ondernemers

Wie net begint, zet zijn 06-nummer al snel onder elke offerte en op de website. Begrijpelijk, want het is zo geregeld. Maar daarmee staat het privénummer overal, en een 06 oogt minder professioneel richting de eerste klanten. Tegelijk is een duur telefoonabonnement het laatste waar een starter geld aan wil uitgeven.

Rinkel Free haalt die drempel weg. Startende ondernemers met een KvK-inschrijving van maximaal een jaar oud krijgen een gratis zakelijk nummer op hun eigen mobiel, naast hun 06. Ze kiezen daarbij zelf tussen een nationaal en een regionaal nummer. Geen abonnementskosten, geen betaalgegevens. Werk en privé gescheiden vanaf dag één, en een professionele uitstraling op het moment dat het er het meest toe doet: bij die allereerste klanten. De eerste 90 dagen krijgen ondernemers bovendien kosteloos toegang tot allerlei slimme functies: eenvoudig zelf in te stellen en flexibel aan te passen aan hoe en wanneer ze bereikbaar willen zijn.

"Starten is al spannend genoeg, en zeker in de eerste maanden telt elke euro," zegt [Jeroen van Vierzen, CEO] van Rinkel. "Met Rinkel Free geven we beginnende ondernemers vanaf hun eerste dag een professioneel nummer, zonder dat het ze iets kost. Ze upgraden pas wanneer hun bedrijf groeit en zij daar klaar voor zijn."

Het zakelijke nummer werkt via de Rinkel-app op de telefoon die de ondernemer al heeft, zonder extra simkaart of tweede toestel. Binnen een paar minuten is het geregeld. Wie wil, probeert de eerste 90 dagen kosteloos alle slimme functies van het Expert-abonnement uit. Daarna gaat de ondernemer gewoon gratis verder met Rinkel Free.

Rinkel Free is vanaf nu beschikbaar via: https://www.rinkel.com/nl-nl/free/.

Over Rinkel

Rinkel maakt zakelijke telefonie toegankelijk voor ondernemers, van zzp'ers en freelancers tot kleine bedrijven en teams. Met een zakelijk nummer dat werkt op je mobiel, laptop of vaste toestel ben je overal professioneel bereikbaar, zonder ingewikkelde techniek. Slimme functies zoals AI Insights geven je bovendien meer inzicht in je klantgesprekken, zodat je gericht kunt werken aan een betere dienstverlening.

Rinkel is inmiddels actief in zeven Europese landen en behoorde meerdere jaren op rij tot de FD Gazellen, de snelstgroeiende bedrijven van Nederland. Meer informatie op rinkel.com.