ABN AMRO BANK richt kantoren in met zonwerende raamfolie van Umisol om CO2-neutraal te worden

Kantoorgebouwen zijn energievreters. In Nederland bedraagt het gemiddeld energieverbruik van een kantoorgebouw 150 kWh per vierkante meter. Volgens de klimaatconferentie in Parijs mag het energieverbruik maximaal 50 kWh per vierkante meter bedragen. Tegen 2030 wil ABN AMRO die doelstelling realiseren.

CEO Robert Koppes: "Wij zijn de architecten achter het gelanceerde GREENE concept, het duurzaam en circulair huisvestingsconcept van ABN AMRO. De pilootfase is achter de rug en we staan voor de uitrol van het concept."

Umisol raamfolie voor optimaal comfort

In 2016 maakte ABN AMRO zijn filiaal in Alkmaar energie- en CO2-neutraal en behaalde, mede met de hulp van Umisol, het BREEAM-NL-In Use Excellent label. "We plaatsten er onze innovatieve raamfolies, die een optimale warmtewering met een uiterst hoge lichtdoorlaatbaarheid combineren. Daardoor werd de warmtelast gereduceerd en het comfort verbeterd zonder dat het aanzicht van het gebouw is veranderd", stelt Francis Denoo van Umisol.

Het voorbeeld van Alkmaar wordt intussen gebruikt voor het volledige kantorennetwerk van ABN AMRO. "De folies hebben alleen maar voordelen. Ze worden aangewend bij nieuwbouw en renovatieprojecten en kunnen perfect aan de binnenkant van ieder glastype worden aangebracht. Zo creëren ze ook geen overlast voor het personeel. Ondertussen werd ook al een warmtewerende folie gebruikt in de kantoren van Amersfoort en Amstelveen om de warmtelast op de grote glasgevels te reduceren."

Eenvoudig energieneutraal worden

Met de raamfolie kunnen bedrijven fors besparen op hun energiefactuur. Dat bevestigt ook Koppes Bouwkunde. "Op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam werden recent 12.000 m² Umisol raamfolies geplaatst. Dat levert de bank per jaar een besparing op en fors minder CO₂-uitstoot.", stelt Robert Koppes overtuigend.

Over Umisol Group NV

Umisol is door de jaren heen uitgegroeid tot dé referentie in passieve koeling voor bestaande en nieuwe gebouwen. Het bedrijf maakt deel uit van de Europese fabrikant Group MAM.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1212610/ABN_AMRO_BANK_Headquarters.jpg

Meer info

Umisol: www.umisol.com

Group M.A.M.: www.groupmam.com

SOURCE Umisol Group NV