ACE Money Transfer annonce sa très attendue campagne « Salam Bangladesh » assortie de prix plus importants pour ce Ramadan

MANCHESTER, Angleterre, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, un fournisseur de services de transfert de fonds en pleine croissance basé au Royaume-Uni, est ravi d'annoncer sa célèbre promotion, « Salam Bangladesh », cette fois-ci avec des prix plus importants, conformes aux incitations de 2,5 % accordées par le gouvernement bangladais pour les transferts de fonds à l'étranger afin de promouvoir l'utilisation de canaux réglementés.

ACE Money Transfer Announces Salam Bangladesh Campaign Again This Ramadan

La société offre huit nouveaux iPhone 15 Pro et 50 prix en espèces de 20 000 BDT chacun à des clients bangladais au Royaume-Uni, dans les pays de l'Union européenne, au Canada, en Australie et en Suisse. Cette promotion est ouverte à tous les clients qui enverront de l'argent au Bangladesh via ACE Money Transfer pendant le Ramadan 2024.

Malgré une augmentation colossale de 7,69 % des envois de fonds au cours des 7 derniers mois, avec plus de 2,1 milliards de dollars en janvier et février 2024, la nouvelle année a commencé avec une crise de change pour le Bangladesh. La Banque mondiale prévoit que le montant total des envois de fonds vers le Bangladesh au cours de l'exercice 2024 devrait rester stable à 23 milliards de dollars. Plusieurs économistes et autres experts financiers attribuent la stagnation des envois de fonds à la faiblesse des taux de change face au dollar, qui a poussé la diaspora bangladaise à utiliser des canaux non réglementés tels que Hawala/Hundi.

ACE Money Transfer a fait un pas en avant pour promouvoir l'utilisation de canaux réglementés afin de favoriser l'augmentation des transferts de fonds vers le Bangladesh. L'entreprise estime que, parallèlement à l'incitation gouvernementale de 2,5 %, sa très attendue promotion « Salam Bangladesh » contribuera de manière significative à stimuler les envois de fonds vers le Bangladesh.

Les clients peuvent gagner ces prix en envoyant des fonds au Bangladesh via ACE Money Transfer pendant le Ramadan 2024. Les expatriés bangladais devront utiliser le code « BANGLA » pour enregistrer leur participation aux tirages au sort lors de la création de transactions d'envoi de fonds via ACE Money Transfer.

M. Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer, déclare : « Nous nous engageons à aider les travailleurs bangladais à l'étranger grâce à des solutions numériques de pointe en matière de transferts de fonds. Avec une profonde gratitude pour les efforts inlassables de notre diaspora bangladaise mondiale, nous nous engageons à lui apporter un soutien inébranlable, en fournissant un excellent service et des expériences enrichissantes. »

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, basé à Manchester, au Royaume-Uni, est un fournisseur d'envois de fonds en pleine croissance. Elle offre des services de transfert d'argent en ligne impeccable à des millions d'expatriés grâce à un réseau étendu de plus de 375 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

Consultez le site : ACE Money Transfer