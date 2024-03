ACE Money Transfer kondigt de langverwachte Salam Bangladesh-campagne aan met grotere prijzen voor aanstaande ramadan

MANCHESTER, Engeland, 28 maart 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een groeiende aanbieder van geldovermakingsdiensten in het Verenigd Koninkrijk, kondigt verheugd haar bekende promotie 'Salam Bangladesh' aan. Deze keer zijn er grotere prijzen in lijn met de stimuleringsmaatregelen van de regering van Bangladesh van 2,5% op buitenlandse overboekingen om het gebruik van gereguleerde kanalen te bevorderen.

ACE Money Transfer Announces Salam Bangladesh Campaign Again This Ramadan

Het bedrijf geeft acht nieuwe iPhone 15 Pro en 50 geldprijzen van elk 20.000 BDT weg aan Bengalese klanten in het Verenigd Koninkrijk, de landen van de Europese Unie, Canada, Australië en Zwitserland. Deze promotie staat open voor alle klanten die tijdens de Ramadan 2024 geld naar Bangladesh sturen via ACE Money Transfer.

Ondanks een kolossale stijging van 7,69% in geldoverboekingen in de afgelopen 7 maanden, met meer dan $ 2,1 miljard in januari en februari 2024, begon het nieuwe jaar met een valutacrisis voor Bangladesh. De Wereldbank verwacht dat de totale instroom van geldovermakingen naar Bangladesh in boekjaar 2014 gelijk zal blijven op 23 miljard dollar. Verschillende economen en andere financiële experts schrijven het vlakke percentage transfers toe aan de zwakke dollarkoers die de Bengaalse diaspora ertoe heeft aangezet gebruik te maken van niet-gereguleerde kanalen zoals Hawala/Hundi.

ACE Money Transfer is naar voren gestapt om het gebruik van gereguleerde kanalen te promoten en de instroom van geldtransfers naar Bangladesh te vergroten. Het bedrijf gelooft dat naast de overheidsstimulans van 2,5%, de langverwachte 'Salam Bangladesh'-promotie de instroom van geldtransfers naar Bangladesh enorm zal stimuleren.

Klanten kunnen de genoemde prijzen winnen door tijdens Ramadan 2024 geld over te maken naar Bangladesh via ACE Money Transfer. Expats uit Bangladesh kunnen de code 'BANGLA' gebruiken om hun deelname aan de loterij te registreren wanneer ze geld overmaken via ACE Money Transfer.

De heer Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer, zegt: "Wij zetten ons in om overzeese werknemers in Bangladesh te helpen door middel van geavanceerde digitale oplossingen voor geldoverboekingen. Met diepe dankbaarheid voor de onvermoeibare inspanningen van onze wereldwijde Bangladeshi diaspora, beloven we onwrikbare steun, en zullen we uitmuntendheid in service en verrijkende ervaringen leveren."

ACE Money Transfer, een bedrijf uit Manchester, VK, is een groeiende aanbieder van overboekingsdiensten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2372714/Salam_Bangladesh_Ramadan_Campaign.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg