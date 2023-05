ACE Money Transfer en Bank Al Habib bundelen krachten om de instroom van overboekingen naar Pakistan te stimuleren

MANCHESTER, Engeland, 18 mei 2023 /PRNewswire/ -- Overboeking is een belangrijke bron van buitenlandse reserves voor Pakistan, en elke afname van het volume kan de economische stabiliteit van het land ernstig beinvloeden. Om de afnemende instroom van geldovermakingen naar Pakistan, die een belangrijke reden tot zorg voor de economie van het land is geworden, te ondersteunen, hebben ACE Money Transfer, een in het VK gevestigde groeiende overmakingsaanbieder, en Bank Al Habib, een van de toonaangevende commerciële banken in Pakistan, een nieuwe gezamenlijke campagne.

Win 91 cash prizes of PKR 1 lakh & 2 bumper prizes of PKR 01 Crore.

Pakistan is sterk afhankelijk van overboekingen en er wonen en werken meer dan 9 miljoen Pakistanen in het buitenland, die bijdragen aan de economie van het land door middel van overboekingen. Pakistan ontving in 2021 ongeveer 31,9 miljard dollar en in 2022 31,2 miljard dollar aan overmakingen, die bijna 9% van het BBP van het land vertegenwoordigen.

In januari 2023 daalden de geldovermakingen met 9,9% op maandbasis, met een gerapporteerde 1,9 miljard dollar in tegenstelling tot 2,1 miljard dollar in december 2022. Ondanks een opmerkelijke stijging van het instromen tot 2,5 miljard dollar in maart 2023, heeft het algemene neerwaartse traject geleid tot grote bezorgdheid over de economie van Pakistan.

De afname op Jaarbasis van de instroom van overmakingen zal waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de betalingsbalans van Pakistan, evenals op zijn deviezenreserves. Dit kan op zijn beurt leiden tot een waardevermindering van de Pakistaanse roepie en hogere inflatie, die de economische groei en ontwikkeling van het land negatief zullen beïnvloeden.

Om dit probleem aan te pakken, in overeenstemming met de visie van de PRI, zijn ACE Money Transfer en Bank Al Habib naar voren getreden om de afnemende instroom van geldovermakingen te helpen stabiliseren door het proces van het sturen van geld naar Pakistan te vereenvoudigen, zonder transactiekosten en met aantrekkelijke wisselkoersen, gevolgd door buitengewone beloningen.

De twee partners bieden kolossale geldbeloningen die twee geweldige prijzen combineren van PKR 1 Crore en 91 prijzen van PKR 100.000 elk. Pakistanen die woonachtig zijn in het VK, Europa, Canada, Australië en Zwitserland kunnen deze beloningen eenvoudig winnen wanneer zij geld overmaken naar Pakistan via de mobiele app of website van ACE Money Transfer naar een Bank Al Habib-rekening of contant ontvangen van een van de meer dan 1080 Bank Al Habib-vestigingen in heel Pakistan, tot 30 juni 2023.

De heer Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer, zei: "We waarderen de overzeese Pakistaanse gemeenschap van harte, die altijd haar best doet en een vitale rol speelt in de economische groei van het land. Onze samenwerking met Bank Al Habib, het aanbieden van de meest gewilde diensten en uitstekende geldprijzen, is bedoeld om overzeese Pakistanen aan te moedigen meer overmakingen over te maken via gereguleerde kanalen."

De heer Aun Ali Group Head Business Bank AL Habib zei: "Als een van de leidende banken in Pakistan is Bank AL Habib zich bewust van haar verantwoordelijkheid en speelt ze haar rol bij het stimuleren van de instroom van overmakingen van arbeiders naar Pakistan via gereguleerde kanalen."

"Onze samenwerking met ACE Money transfer is een volgende stap om dit doel te bereiken. Bank AL Habib initieert regelmatig campagnes voor overmakingen naar huis om het bewustzijn te vergroten over het gemak waarmee deze overmakingen door de klanten kunnen worden verzonden en ontvangen."

