ACE Money Transfer en Bank AL Habib werken opnieuw samen om Pakistanen overzee te helpen en de Pakistaanse economie te versterken tijdens de Ramadan

MANCHESTER, Engeland, 27 maart 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevende aanbieder van geldovermakingen met hoofdkantoor in Manchester, Verenigd Koninkrijk, en Bank AL Habib, een van de belangrijkste commerciële banken in Pakistan, hebben hun krachten opnieuw gebundeld om Pakistanen overzee aan te moedigen geld naar huis te sturen via legale kanalen, waarbij zij grote beloningen kunnen krijgen. Dankzij het aanbod van 25 Umrah-pakketten, wordt winnaars de mogelijkheid gegeven op bedevaart te gaan tijdens de heilige maand. De hoofdprijs - Twee gelukkige winnaars ontvangen elk een geldprijs van 1 crore roepies.

Het belang van legale overmakingen

Legale overmakingen dragen aanzienlijk bij aan de Pakistaanse deviezenreserves met als doel dat de economie groeit en stabiel blijft. Aan de andere kant kunnen informele kanalen voor het versturen van geld onbetrouwbaar zijn en een risico voor de veiligheid opleveren. Overboekingen zijn een vitale levensader voor de Pakistaanse economie. Door met deze beloningen legale transfers te stimuleren tijdens de Ramadan, spelen ACE Money Transfer en Bank AL Habib een belangrijke rol in het ondersteunen van de nationale ontwikkeling en het verzekeren van het welzijn van veel gezinnen.

Hoe kan je meedoen?

Het proces is eenvoudig. De verzender dient geld naar Pakistan te sturen via de ACE Money Transfer- app of website vanuit het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada of Australië naar een rekening bij Bank AL Habib. Of hij kan kiezen voor het halen van cash geld bij een van de meer dan 1100 filialen van Bank AL Habib in Pakistan. Bij het aanmaken van de transactie kan hij de promo-code "UMRAH" invoeren. De aanbieding is geldig tijdens de maand Ramadan, 2024.

Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer zegt, "Deze samenwerking gaat verder dan alleen transacties. Het erkent de diepgaande betekenis van de Ramadan, een tijd voor spirituele reflectie, vrijgevigheid en het versterken van familiebanden. Wij bij ACE Money Transfer zijn er trots op dat we onze jarenlange samenwerking met Bank AL Habib nieuw leven kunnen inblazen. Dankzij deze samenwerking kunnen we overzeese Pakistani ongelooflijke mogelijkheden bieden en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het economische welzijn van Pakistan."

De heer Aun Ali, Group Head - Business van Bank AL Habib, verklaart, we zijn verheugd om de lancering van de mediacampagne aan te kondigen in samenwerking met ACE Money Transfer tijdens de heilige Ramadan-maand. De campagne toont ons engagement om een betekenisvolle relatie met onze klanten op te bouwen en hen aan te moedigen om via de legale kanalen geld te sturen naar Pakistan.

Ali Zafar, de campagne-ambassadeur, deelt zijn mening: "Ik voel me vereerd om bij dit initiatief betrokken te zijn. Tijdens de Ramadan is de geest van het geven op zijn hoogtepunt en deze bijdragen moeten de beoogde ontvangers veilig bereiken. Door gebruik te maken van legale kanalen zoals ACE Money Transfer en Bank AL Habib, kunnen overzeese Pakistanen ervoor zorgen dat hun hardverdiende geld thuis een echt verschil maakt terwijl het de Pakistaanse economie versterkt."

Website: http://www.acemoneytransfer.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg