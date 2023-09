ACE Money Transfer en Bank Alfalah werken samen om Pakistanen in het buitenland te helpen met naadloze oplossingen voor geldovermaking

MANCHESTER, Engeland, 4 september 2023 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevend fintechbedrijf gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk, versterkt zijn langdurige samenwerking met Bank Alfalah, een van de toonaangevende commerciële banken in Pakistan, om Pakistanen in het buitenland vlot geld te laten overmaken naar hun land van herkomst.

ACE Money Transfer en Bank Alfalah hebben met trots hun samenwerking aangekondigd met Babar Azam, kapitein van het Pakistaanse nationale cricketteam, die zich bij hen heeft aangesloten als een vooraanstaand merkambassadeur. Dit strategische partnerschap heeft als doel de Pakistaanse overzeese bevolking beter bewust te maken van het gebruik van legale kanalen voor geldverzendingen.

Babar Azam is een icoon van nationale trots. Zijn steun aan het initiatief van ACE Money Transfer en Bank Alfalah om geldtransfers via officiële kanalen te promoten, zal zeker de aandacht van Pakistanen in het buitenland trekken. Door geld over te maken via legale kanalen dragen Pakistanen in het buitenland bij tot de economische welvaart van hun thuisland en zorgen ze er tegelijk voor dat hun zuurverdiende geld hun familie veilig en efficiënt bereikt.

ACE Money Transfer is een wereldleider in geldtransfers die expats in staat stelt geld te sturen vanuit 28 landen, waaronder tal van Europese landen, Noord-Amerika en Australië, naar 106 landen wereldwijd met 375.000 uitbetalingslocaties. Dit uitgebreide netwerk heeft geleid tot een gevarieerd klantenbestand van meer dan 1,4 miljoen personen die vertrouwen op de diensten van ACE Money Transfer om in contact te komen met hun dierbaren en hun financiële behoeften te ondersteunen.

ACE Money Transfer verwacht dat het in 2023 wereldwijd meer dan 1,25 miljard dollar aan geldtransfers zal faciliteren. Voor Pakistan wordt verwacht dat het aandeel van de overmakingen de kaap van 800 miljoen dollar zal overschrijden, wat opnieuw de cruciale rol bevestigt die het platform speelt in de ondersteuning van de economische groei van het land door geldstromen vanuit het buitenland.

Een van de meest opvallende aspecten van de samenwerking van ACE Money Transfer met Bank Alfalah is hun marktaandeel in de geldtransfersector. Ze hebben een indrukwekkend aandeel van 10% in de overmakingen en klanten voor alle overmakingen die vanuit Europa naar Pakistan stromen. ACE Money Transfer heeft meer dan 50% van het marktaandeel in Ierland, Noorwegen en Nederland van alle geldtransfers naar Pakistan. Aan de kant van de ontvanger zijn de filialen van Bank Alfalah in het hele land uitgerust om overboekingstransacties te verwerken.

Bank Alfalah en ACE Money Transfer hebben hun aanbod uitgebreid tot meer dan alleen geldoverboekingen. Pakistanen in het buitenland kunnen nu de mobiele app van ACE Money Transfer gebruiken om hun energierekeningen te betalen, wat het gemak en de toegankelijkheid voor hun klanten vergroot.

Over ACE Money Transfer:

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited"), gevestigd in Manchester, het Verenigd Koninkrijk, is een groeiende aanbieder van geldoverboekingen. Het biedt uitstekende online diensten voor geldtransfers aan miljoenen expats met een uitgebreid netwerk van meer dan 375.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd.

Over Bank Alfalah

Bank Alfalah is een toonaangevende commerciële bank in Pakistan met meer dan 900 vestigingen in 200 steden en een internationale aanwezigheid in de VAE, Bangladesh, Bahrein en Afghanistan. De bank biedt verschillende producten en diensten aan, waaronder zakelijk en investeringsbankieren, consumentenbankieren, effectenbemiddeling, commerciële, kleine en middelgrote ondernemingen, landbouw, islamitisch bankieren en vermogensfinanciering aan particuliere instellingen en overheden.

In 2018 lanceerde Bank Alfalah haar digitale bankgroep, en legde hiermee de lat hoog voor de sector met haar Alfa-app, een revolutionaire nieuwe applicatie die een ongekende reeks diensten en functies samenbrengt in één handig platform. In 2022 werd de bank bekroond als beste 'Digital Bank' en 'Housing Finance' in Pakistan, waarmee de toewijding aan het vereenvoudigen en verbeteren van de financiële mogelijkheden van klanten werd benadrukt.

