ACE Money Transfer en Faysal Bank gaan legale geldtransfers naar Pakistan stimuleren

MANCHESTER, Engeland, 8 september 2023 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor geldtransfers gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk, werkt samen met een groeiend islamitisch banknetwerk in Pakistan, Faysal Bank Limited (FBL), om een naadloze geldtransferservice aan te bieden aan Pakistaanse expats die in het buitenland wonen. De legendarische cricketheld Shoaib Akhtar heeft zich bij de missie aangesloten als ambassadeur voor de zaak en promoot het gebruik van gereguleerde overboekingskanalen.

ACE Money Transfer and Faysal Bank

Shoaib Akhtar moedigt Pakistanen in het buitenland aan om gereguleerde kanalen te gebruiken: "Elke cent die Pakistanen in het buitenland sturen, kan een enorm verschil maken in de huidige economische noodtoestand. Pakistan heeft nu meer dan ooit geld nodig dat via legale kanalen wordt overgemaakt."

Pakistanen in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada, Australië en Zwitserland kunnen nu geld naar Pakistan sturen via meer dan 700 islamitische filialen van Faysal Bank tegen concurrerende wisselkoersen. De samenwerking maakt gemakkelijke, veilige en directe transacties mogelijk die binnen enkele seconden worden verwerkt, zelfs in het weekend en op feestdagen.

"We zijn verheugd om samen te werken met een van de toonaangevende islamitische banken in Pakistan, Faysal Bank, om naadloze geldovermakingsdiensten aan te bieden aan Pakistaanse expats die over de hele wereld wonen," zei Rashid Ashraf, de CEO van ACE Money Transfer. "De huidige strategische samenwerking met Faysal Bank is een belangrijke stap in ons streven om grensoverschrijdende betalingen veilig, snel, gemakkelijker en betaalbaarder te maken voor klanten."

Bij deze gelegenheid zei dhr. Ali Waqar, Group Head CIBG bij Faysal Bank Limited: "We zijn erg blij met deze samenwerking met ACE Money Transfer. Dankzij dit partnerschap kunnen Pakistaanse expats die in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada, Australië en Zwitserland wonen, geld overmaken naar hun geliefden in Pakistan via meer dan 700 islamitische filialen in meer dan 250 steden in Pakistan. Deze samenwerking zal de instroom van geldovermakingen naar Pakistan vergroten en grensoverschrijdende transacties veiliger, sneller en gemakkelijker maken voor onze klanten".

Kijk voor meer informatie op www.acemoneytransfer.com .

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk, is een groeiende aanbieder van geldovermakingsdiensten. Met zijn uitgebreid netwerk van meer dan 375.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd biedt het uitstekende onlinediensten voor geldtransfers aan miljoenen expats.

Over Faysal Bank

FBL werd op 3 oktober 1994 in Pakistan opgericht als naamloze vennootschap en zijn aandelen staan genoteerd aan de Pakistaanse effectenbeurs. FBL biedt een breed scala aan moderne bankdiensten die in overeenstemming zijn met de Shariah aan alle klantsegmenten, d.w.z. retail, kleine & middelgrote ondernemingen, commercieel, agrarisch en zakelijk.

