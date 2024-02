ACE Money Transfer uitgeroepen tot 'Beste Fintech-app' tijdens de UK Business Awards 2024

MANCHESTER, Engeland, 21 februari 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevende Britse aanbieder van geldoverboekingen, is verheugd bekend te maken dat het bedrijf is bekroond met de prijs voor de Beste Fintech-app tijdens de prestigieuze UK Business Awards 2024. Deze prijs is een erkenning van de toewijding van ACE tot innovatie en topkwaliteit bij het leveren van soepele en veilige online geldoverboekingen aan klanten.

ACE Money Transfer Wins the Best Fintech App Award from the UK Business Awards

Tijdens de UK Business Awards worden de prestaties van topbedrijven in verschillende sectoren in de schijnwerpers gezet. ACE Money Transfer onderscheidde zich als winnaar met een gebruiksvriendelijke mobiele app, die veilig, soepel en gemakkelijk te gebruiken is. De verbeterde app maakt het internationaal overmaken van geld sneller, betaalbaarder en prettiger. De mobiele app van ACE beschikt over diverse functies die zijn ontworpen om de klantbeleving te verbeteren, waaronder:

Een optie voor snelle overboekingen

Verbeterde zoekfunctie en filters

Aangepaste dashboards en skins

Donkere modus

Verhalen

Instructiemateriaal

Dashboardwidgets

Rondleidingen door de app

Profielaanpassingen

In reactie op de bekroning zegt Rashid Ashraf, CEO van ACE Money Transfer: "We weten hoe belangrijk het voor onze klanten is om hun zuurverdiende inkomen veilig en gemakkelijk over te maken naar hun dierbaren thuis. Ze vertrouwen op ACE, en het voelt echt als een eer om hen van dienst te zijn. We zijn ongelooflijk trots dat we tijdens de Business Awards 2024 zijn uitgeroepen tot de beste Fintech-app, wat een erkenning is van onze toewijding. Wij streven ernaar onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en de verwachtingen van de klant te overtreffen."

ACE Money Transfer helpt al meer dan twintig jaar expats uit alle windstreken in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada, Australië en Zwitserland en breidt de dienstverlening voortdurend verder uit. De mobiele app biedt klanten het gemak om 24 uur per dag, 7 dagen in de week geld over te boeken, gewoon thuis of onderweg.

Veel transacties worden binnen enkele seconden afgerond, en klanten profiteren van lage overboekingskosten en gunstige wisselkoersen. End-to-end encryptie, naleving van het anti-witwasbeleid Know Your Customer (KYC) en geavanceerde beschermingsprotocollen voegen een extra laag toe aan de beveiliging van internationale transacties. Klanten kunnen gemakkelijk hun weg vinden door de verschillende functies van de app, genieten van een gepersonaliseerde beleving en eenvoudig in enkele stappen geld overboeken.

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, een bedrijf uit Manchester, VK, is een groeiende aanbieder van overboekingsdiensten. Het bedrijf levert online geldoverboekingsdiensten aan miljoenen expats en beschikt over een uitgebreid netwerk van meer dan 375.000 locaties, verspreid over meer dan 100 landen in alle delen van de wereld.

Ga naar: ACE Money Transfer

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2340152/ACE_Money_Transfer.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg