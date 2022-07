Advanced Instruments introduceert de OsmoPRO® MAX geautomatiseerde osmometer om de productiviteit van klinische laboratoria te optimaliseren

Onze nieuwste osmometer levert de mogelijkheden op het gebied van automatisering en gegevensbeheer die de moderne klinische laboratoria nodig hebben om de technologische tijd vrij te maken, de doorlooptijden van de resultaten te verbeteren, het aantal fouten te verminderen en moeiteloze naleving te garanderen.

NOTENHOUT, Mass., 26 juli 2022 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments heeft vandaag de nieuwste toevoeging aan de klinische lijn van de vriespunt-osmometers aangekondigd op de American Association for Clinical Chemistry-vakbeurs in Chicago, de OsmoPRO MAX geautomatiseerde Osmometer.

OsmoPRO® MAX Automated Osmometer

Als toonaangevende autoriteit op het gebied van de osmometrie, heeft Advanced Instruments de OsmoPRO® MAX ontworpen voor klinische laboratoria van alle maten die een hogere productiviteit via automatisering nastreven. De innovatieve doorstroomtechnologie van het instrument elimineert handmatige pipetten en wegwerpartikelen, waardoor het testen met een druk op de knop kan beginnen.

De OsmoPRO MAX gaat verder dan het leveren van nauwkeurige testresultaten en levert een volledig geautomatiseerde oplossing. Het instrument biedt meer efficiëntie en een vereenvoudigde werkstroom om osmolaliteit te testen:

Een directe bemonstering vanuit de primaire buizen maakt het niet meer nodig om de bekers te gebruiken.

Het continu laden van monsters in hun primaire buizen bij aankomst minimaliseert werkstroomonderbrekingen en elimineert batchtests.

De gebruiksklare systeemvloeistof automatiseert de reiniging tussen de monsters voor maximaal 500 tests.

Het automatisch scannen van barcode vermindert transcriptiefouten en voorkomt dat monsters door elkaar worden gehaald.

De mogelijkheid om automatisch de gegevens naar het AdvancedQC™ peer group-programma te uploaden, maakt het makkelijker om de trends in de kwaliteitscontrole en de prestaties van het instrument te volgen.

De OsmoPRO MAX gebruikt, net als alle osmometers in de portefeuille van Advanced Instruments, de toonaangevende vriespuntdepressiemethode om binnen enkele minuten betrouwbare resultaten te leveren.

"De OsmoPRO MAX biedt het gebruiksgemak, de automatisering en de functies voor gegevensbeheer waar de klinische laboratoria van vandaag naar op zoek zijn," aldus Byron Selman, CEO van Advanced Instruments. "Advance Instruments blijft op het gebied van de osmometrie innoveren, terwijl ze de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het product waar onze klanten de afgelopen 65 jaar van afhankelijk zijn, blijven nastreven."

Over Advanced Instruments

Advanced Instruments is een wereldwijde leverancier van wetenschappelijke en analytische instrumenten voor de biotechnologie, de klinische en de voedings- en drankensector. De innovaties van het bedrijf hebben de bedrijven al meer dan 65 jaar geholpen om de kwaliteit van de resultaten te verbeteren, betrouwbare resultaten te behalen en de productiviteit op de werkplek te verhogen. Advanced Instruments heeft een divers assortiment aan producten, waaronder vriespunt-osmometers, cerebrospinale vloeistofceltellers, anaerobe jar-systemen, cryoscopen, pasteurisatietestsystemen en testnormen en -controles. Advanced Instruments is gevestigd in Norwood, Massachusetts en is voor het merendeel eigendom van Patricia Industries. Ga voor meer informatie naar www.aicompanies.com.

