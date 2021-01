AFM verleent vergunning beleggingsdiensten aan Milliman Financial Strategies

AMSTERDAM, Jan. 26, 2020 /PRNewswire/ -- De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Milliman Financial Strategies B.V. (MFS) eind 2020 een vergunning voor beleggingsdiensten (artikel 2:96 van de wet financieel toezicht) verleend. MFS, met een executieplatform in Chicago, Londen, Amsterdam en Sydney beheert financiële balansrisico's van pensioenfondsen en verzekeraars wereldwijd. In 2018 is vanwege de naderende Brexit besloten om naast Londen de Europese klanten van MFS vanuit Amsterdam te bedienen. Met de verleende vergunning kan MFS de financiële balansrisico's voor Nederlandse pensioenfondsen blijven beheersen.

"De markt voor vermogensbeheer verandert snel en staat onder druk door de toenemende concurrentie en regelgeving met als gevolg lagere beheervergoedingen en hogere kosten. Milliman Financial Strategies heeft sinds de oprichting in 1998 geïnvesteerd in state-of-the-art technologie om haar klanten te voorzien van effectieve, efficiënte en transparante hedging oplossingen. Hierdoor zijn wij goed gepositioneerd voor deze veranderingen in de vermogensbeheermarkt", zegt Marcel Kruse, Director bij Milliman.

"Al vele jaren helpt Milliman Financial Strategies financiële instellingen in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Australië en Japan met het beheren van marktrisico's op hun balans. We zijn verheugd om ons kantoor in Amsterdam toe te voegen aan ons wereldwijde executieplatform en onze hedging oplossingen op maat aan te bieden aan Nederlandse pensioenfondsen", zegt Sam Nandi, Principal en managing director.

"De hedging & overlay oplossingen van Milliman onderscheiden zich van de bestaande aanbieders doordat wij de innovatieve en oplossingsgerichte aanpak van onze consultancy praktijk combineren met een robuuste in huis ontwikkelde systeemarchitectuur en die verrijken met onze actuariële kennis en kunde, ook van Nederlandse pensioenfondsen en pensioenregelingen", zegt Rajish Sagoenie, Principal & Managing Director.

Over Milliman

Milliman is wereldwijd leider op het gebied van financieel risicobeheer en levert via haar beleggingsentiteit beleggingsadvies en hedge executie dienstverlening voor ca. $145,9 miljard aan wereldwijde activa (per 30 september 2020). De beleggingsentiteit van Milliman werd opgericht in 1998 en telt 170 professionals die wereldwijd opereren vanuit vier handelsplatforms (Chicago, Londen, Amsterdam en Sydney).

