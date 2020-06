AfterPay: Aantal online aankopen in Nederland stagneert in mei na 48% groei sinds corona-uitbraak. Zorgen over economie houden consumenten tegen.

De meest recente ontwikkelingen in het online koopgedrag en de eisen die consumenten stellen aan webwinkels hebben twee verklaringen. Zo zijn de zorgen over de economie belangrijker geworden voor Nederlandse consumenten en vormen deze een drempel om meer online te kopen. Consumenten stellen hogere eisen aan webwinkels, waarbij vertrouwen en veiligheid nog belangrijker zijn geworden. Ook zijn consumenten meer online gaan kopen in categorieën waarin zij voorheen offline aankopen deden. Bijvoorbeeld in de categorie Mode, die sinds de corona-uitbraak groeide met 54%.

Onafgebroken groei online aankopen tot begin mei

Voordat het aantal online aankopen eind mei stagneerde, groeide het aantal online aankopen onafgebroken sinds de corona-uitbraak. Vooral consumenten die de afgelopen twee weken vijf of meer online aankopen deden, de zogenaamde 'heavy shoppers', kochten meer online. Deze groep consumenten is sinds de corona-uitbraak verdubbeld en vertegenwoordigt inmiddels 15% van de Nederlandse online kopers. 'Heavy shoppers' waren eind mei zelfs goed voor 50% van alle online bestedingen.

Voorkomen van besmetting belangrijkste drijfveer

De belangrijkste drijfveer voor Nederlandse consumenten om meer online aankopen te doen sinds de corona-uitbraak, blijft het vermijden van ontmoetingen in fysieke winkels en daarmee het voorkomen van besmetting (59%). Ook het gemak van online shoppen is een belangrijke reden (43%). Het aantal consumenten dat aangeeft dat ze vaker online winkelen omdat ze 'niet het huis uit kunnen vanwege de zorg voor hun gezin' is sinds de corona-uitbraak gedaald, namelijk van 20% in de tweede helft van maart naar 9% eind mei. Online winkelen met als reden dat 'winkels en restaurants gesloten zijn', daalde van 36% in de eerste helft van maart naar 28% eind mei.

Redenen voor stagnatie van groei

In de tweede helft van mei was voorzichtigheid vanwege de economie een belangrijke reden voor consumenten om minder online te kopen (32%). Ook vinden veel consumenten in deze periode het steunen van lokale winkels een belangrijke reden om minder online te besteden (21%). Terwijl de ongerustheid over de economie steeg, daalde de ongerustheid op andere vlakken. Vooral bezorgdheid om de persoonlijke gezondheid daalde: van 53% in de tweede helft van maart naar 38% in de tweede helft van mei. In die periode daalden zorgen om de persoonlijke financiële situatie van 36% naar 31%.

Online aankopen in nieuwe productcategorieën

In vergelijking met het aantal online aankopen voor de corona-uitbraak, stegen de productcategorieën Mode en Cosmetica/Schoonheid met respectievelijk 54% en 35%. Sinds de corona-uitbraak verkennen online shoppers ook nieuwe productcategorieën. Mode bijvoorbeeld, daarin steeg het aantal shoppers dat in de twee weken daarvoor minstens één online aankoop deed van 18% in de tweede helft van maart naar 28% in de tweede helft van mei. Daarnaast blijkt dat de online aankopen in de categorie Voeding/Boodschappen en Afhaalgerechten samenhangen met de online bestedingsfrequentie. De consument moet een 'heavy shopper' zijn om voedselaankopen van offline-kanalen te verplaatsen naar online.

Verwachting online aankopen in juni

Het verschil tussen het aantal consumenten dat aangeeft de komende maand meer online te gaan kopen en het aantal dat zegt minder online te zullen kopen wordt steeds kleiner. Daarom is het de verwachting dat het aantal online aankopen in Nederland in juni toeneemt, maar dan wel minder snel. Vooral 'heavy shoppers' staan positief tegenover verhoging van hun aantal online aankopen. Voor de meeste productcategorieën komt de recente groei overeen met de verwachte groei. Er zijn ook uitzonderingen. Het aantal online aankopen in de productcategorieën Tuingereedschap en Gereedschap/Bouwmaterialen is enorm gestegen, maar de vooruitzichten voor de toekomst wijzen op een lager groeitempo.

Consument stelt hogere eisen aan webwinkel

Sinds de corona-uitbraak hechten consumenten er meer waarde aan dat de webwinkel voldoet aan de door hen gestelde eisen. Voor consumenten die eind mei werden bevraagd, is een eerdere aankoop bij een webwinkel een belangrijke reden om voor een webwinkel te kiezen (41%). Ook veiligheid is een belangrijk aspect (37%). De laagste prijs wordt door 29% van de consumenten belangrijk gevonden. 'Heavy shoppers' stellen een aantal aanvullende eisen aan de webshop. Zo hechten zij waarde aan een breed productassortiment, het weergeven van voorraadinformatie en een betrouwbare en snelle levering.

