AfterPay: Nederlandse shoppers zeggen over het algemeen minder te gaan kopen in juli, maar een groter deel van hun aankopen online te doen

Dit is een voortzetting van de trend die AfterPay Insights in juni zag, toen de Nederlandse online aankopen tot + 40% stegen (vergeleken met begin maart) - na een periode van gestabiliseerde en zelfs afgenomen groei in mei. Hoewel de Nederlandse samenleving steeds verder van het slot is gegaan, verloopt de terugkeer van consumenten naar fysieke winkels - tot nu toe - niet erg snel . Slechts 8% van de Nederlandse consumenten zegt in juni meer te winkelen in fysieke winkels, tegenover 24% die zegt meer online te winkelen. Dus hoewel Nederlandse online shoppers zeggen dat ze in het algemeen minder zullen consumeren, zal een groter deel van hun aankopen in juli online worden gedaan. Dit gaat ten koste van de verkoop in fysieke winkels.

Nederlandse consumenten maken zich minder zorgen en hebben een positieve kijk op hun persoonlijke financiële situatie in juli

De zorgen van Nederlandse online shoppers zijn sinds eind maart continu afgenomen. Zorgen over de persoonlijke gezondheid zijn het meest afgenomen, van 53% in de tweede helft van maart tot 36% in de tweede helft van juni. In diezelfde periode nam ook de bezorgdheid over de persoonlijke financiële situatie af, van 36% naar 30%.

Uit het onderzoek van AfterPay Insights blijkt echter ook dat 16% van de Nederlandse online shoppers zegt dat hun financiële situatie meer onder druk is komen te staan. Dit heeft ertoe geleid dat consumenten in het algemeen minder kopen; uit de enquêtereacties van AfterPay Insights blijkt dat de belangrijkste reden voor minder aankopen de noodzaak is om geld te besparen, vooral in de jongere leeftijdsgroepen. Secundaire motivaties zijn de intentie om van levensstijl te veranderen door de algehele consumptie te verminderen, samen met algemene zorgen over de toekomst. Tot overige drijfveren om het totaalaantal aankopen te verminderen behoren het risico werkloos te worden en het willen afbetalen van hypotheken en leningen.

Maar hoewel de algehele financiële situatie van consumenten sinds half maart is verslechterd, zegt 9% van de Nederlandse consumenten dat hun financiële situatie in juni beter is en 12% verwacht dat hun financiële situatie in juli verder zal verbeteren. Nederlanders zijn dus relatief positief gestemd over hun financiële toekomst op korte termijn.

Mode leidt Nederlandse e-commerce aankopen in juli

Het onderzoek van AfterPay Insights toont aan dat Fashion zich onderscheidt in Nederland, aangezien deze categorie er het beste in slaagt nieuwe consumenten aan te trekken: in de tweede helft van maart deed 18% van de Nederlandse shoppers minstens één aankoop in online Fashion, en dit aandeel is gegroeid naar 28 % tegen medio juni.

Prijs en gemak worden steeds belangrijker voor Nederlandse consumenten

Het vinden van goedkopere prijzen op internet wordt in de loop van de tijd steeds belangrijker voor de Nederlandse consument. Ook het feit dat online winkelen meer gemak biedt wordt sinds eind maart steeds belangrijker bij het doen van online aankopen. Het lijkt erop dat de functionele voordelen van online winkelen een grote impact hebben op het online koopgedrag van Nederlandse consumenten. Mogelijk leidt dit tot een blijvende verandering. AfterPay zal het gedrag van Nederlandse consumenten tijdens de zomer blijven monitoren.

Dit is een samenvatting. Lees hier het volledige artikel: "Dutch shoppers say they will reduce their overall purchases in July but continue to shift purchases to online channels"

Bekijk hier het interactieve dashboard met e-commerce gedrag en attitudes van meer dan 22.500 consumenten.

Over AfterPay Insights

AfterPay Insights is een kennisplatform voor e-commerceprofessionals. AfterPay Insights heeft vanaf half maart onderzoek gedaan naar het e-commercegedrag van consumenten tijdens de corona-uitbraak en is van plan deze studie voort te zetten tijdens de pandemie. Dit artikel is een samenvatting.

Over AfterPay

AfterPay, ontwikkeld door Arvato Financial Solutions, is de grootste betaal-na-leveringsdienst in Nederland en België en is ook beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken.

Over Arvato Financial Solutions

Als onderdeel van Bertelsmann biedt Arvato Financial Solutions professionele oplossingen voor kredietbeheer in alle segmenten van de levenscyclus van klanten in ongeveer 20 landen. Door de voordelen van voorspellende analyses, toonaangevende platforms en big data te onthullen, zorgen de geboden oplossingen voor geoptimaliseerde financiële prestaties en kunnen klanten zich volledig concentreren op hun kernactiviteiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1200746/AfterPay_ecommerce_NL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190455/AfterPay_Insights_Logo.jpg

Onderzoekscontact

Aida Beelaerts van Blokland

[email protected]

+31657321095

SOURCE AfterPay - Arvato Financial Solutions