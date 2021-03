AgTech-leider Netafim ondertekent overname van het Nederlandse glastuinbouwbedrijf Gakon Horticultural Projects over om in alle klimaten aan de groeiende vraag naar lokale voedselproductie te voldoen

TEL AVIV, Israël, 8 maart 2021 /PRNewswire/ -- Netafim, de wereldleider van oplossingen op het gebied van precisie-irrigatie en landbouwprojecten, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de definitieve overeenkomst heeft ondertekend voor de overname van het Nederlandse glastuinbouwbedrijf Gakon.

Netafim is al tientallen jaren actief in het bouwen van kassen en breidt nu zijn aanbod in de productie en levering van hoogwaardige tuinbouwbouwprojecten uit om te voldoen aan de toenemende vraag naar de meest geavanceerde landbouwmethoden. Gedreven door een groeiende bevolking, de roep om duurzame landbouw en toenemende bezorgdheid over voedselzekerheid, is er een enorme belangstelling voor lokaal geteelde, verse producten. Netafim zal telers voorzien van een uitgebreid aanbod van de beste tuinbouwtechnologieën, constructies, irrigatie, fertigatie en gewasteeltkennis, evenals andere landbouwgerelateerde diensten om boeren in staat te stellen onder alle klimaatomstandigheden de productiviteit en efficiëntie te maximaliseren.

De overname creëert synergie en combineert Netafims wereldwijde aanwezigheid en expertise op het gebied van precisielandbouw en de geavanceerde tuinbouwtechnologie van Gakon.

Met 56 jaar ervaring in landbouwprojecten en een scala aan geavanceerde irrigatietechnologieën die in 80% van 's werelds professionele, hoogwaardige kassen worden gebruikt, heeft Netafim zijn naam gevestigd als toonaangevend bedrijf in wereldwijde landbouwtechnologie. Gakon brengt unieke expertise in alle aspecten van de uitvoering van tuinbouwprojecten, productiemogelijkheden voor kassen en een bewezen staat van dienst in belangrijke markten.

"Tuinbouwprojecten waren al een strategische prioriteit voor Netafim, waarbij Covid-19 het belang van voedselzekerheid en een lokale versvoorraad verder benadrukt. We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Gakon om onze eigen tuinbouwgerelateerde capaciteiten, inclusief productie, te verbeteren en lokale boeren en telers wereldwijd te voorzien van tuinbouwoplossingen en -diensten die zowel boeren als de lokale voedselzekerheid zullen ondersteunen", aldus Gabriel (Gaby) Miodownik, CEO van Netafim.

"De samenwerking met Netafim opent een wereld van mogelijkheden voor ons", zegt Pieter van Berchum, directeur van Gakon. "We zijn verheugd dat we onze gedegen kennis en vaardigheden van de glastuinbouw kunnen toepassen op nieuwe markten en deel uitmaken van een groep die duurzame en winstgevende productie van gewassen gaat stimuleren."

Over Netafim

Netafim is 's werelds grootste irrigatiebedrijf en de wereldleider in precisie-irrigatieoplossingen en zet zich in voor een duurzame toekomst door de schaarste aan voedsel, water en land te bestrijden. Met 33 dochterondernemingen en 17 fabrieken wereldwijd biedt Netafim innovatieve, op maat gemaakte oplossingen voor irrigatie en fertigatie aan miljoenen boeren, van kleine boeren tot grootschalige landbouwproducenten, in meer dan 110 landen.

Netafim, opgericht in 1965, was een pionier in de druppelrevolutie en creëerde een verschuiving naar precisie-irrigatie. Tegenwoordig is het bedrijf gespecialiseerd in end-to-end-oplossingen van de waterbron tot de wortelzone, en biedt een verscheidenheid aan irrigatie-, open veld- en tuinbouwprojecten, evenals landscaping- en mijnbouwoplossingen, ondersteund door engineering, projectbeheer en financieringsdiensten. Netafim loopt ook voorop in digitale landbouw, door real-time monitoring, analyse en geautomatiseerde controle te integreren in één supermodern systeem.

In 2017 verwierf Orbia 80% van Netafim, terwijl Kibbutz Hatzerim de resterende 20% in handen heeft. Netafim maakt deel uit van de Orbia-groep van bedrijven en werkt hiermee samen om enkele van de meest complexe uitdagingen ter wereld aan te pakken.

Over Gakon

Gakon Horticultural Projects is een van de toonaangevende bedrijven ter wereld voor het produceren, leveren, bouwen en onderhouden van hoogwaardige tuinbouwprojecten. Met 70 jaar ervaring beheert Gakon projecten van idee tot realisatie. Gakon produceert haar eigen kassen en installaties op de hoofdvestiging welke in het Westland is gevestigd.

Kijk voor meer informatie over hoe de oplossingen van Netafim de landbouweconomie veranderen en de wereld helpen door Grow More with Less™ op www.netafim.com.

Gerelateerde links

http://www.netafim.com



SOURCE Netafim