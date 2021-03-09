Лидер агробизнеса Netafim приобретает голландского поставщика парникового оборудования Gakon Horticultural Projects для удовлетворения растущего спроса на продукты питания местного производства во всех климатических условиях

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Netafim

09 мар, 2021, 10:14 GMT

ТЕЛЬ-АВИВ, Израиль, 9 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Netafim, являющаяся мировым лидером в области разработки комплексных оросительных решений и сельскохозяйственных проектов, сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении голландского поставщика парникового оборудования Gakon.

Компания Netafim уже несколько десятилетий работает на рынке теплиц и в настоящее время расширяет свое предложение в области производства и поставок тепличных проектов высокого уровня, чтобы удовлетворить растущий спрос на самые передовые методы ведения сельского хозяйства.  В связи с ростом численности населения, призывом к устойчивому ведению сельского хозяйства и растущим беспокойством о продовольственной безопасности, наблюдается всплеск интереса к свежим продуктам местного производства. Компания Netafim предоставит сельхозпроизводителям комплексные предложения современных тепличных технологий: конструкций, ирригации, фертигации и выращивания сельскохозяйственных культур, а также другие услуги связанные с сельским хозяйством, чтобы позволить фермерам увеличить производительность и эффективность в любых климатических условиях.

Приобретение является синергетическим, объединяющие глобальное присутствие и опыт Netafim в современном земледелии с передовыми тепличными технологиями Gakon.

Обладая 56-летним опытом в сельскохозяйственных проектах и множеством передовых технологий орошения, используемых в 80% профессиональных высокотехнологичных теплиц в мире, компания Netafim зарекомендовала себя как ведущий игрок в области глобальных сельскохозяйственных технологий.  Компания Gakon обладает уникальным опытом во всех аспектах реализации тепличных проектов, производственными возможностями тепличного оборудования и подтвержденной репутацией на ключевых рынках.  Расширенное предложение позволяет использовать возможности Netafim как комплексное направление для все большего числа сельхозпроизводителей выращивающих сельхоз культуры круглый год и местное производство продуктов с фермы на стол.

«Тепличные проекты уже были стратегическим приоритетом для Netafim, а пандемия Covid-19 еще раз подтвердила важность вопросов продовольственной безопасности и местных поставок свежих продуктов. Мы рады объединить усилия с компанией Gakon в целях расширения наших собственных возможностей связанных с теплицами, включая производство оборудования, а также предоставление местным фермерам и сельхозпроизводителям по всему миру - тепличные решения и услуги, которые поддержат как фермеров, так и продовольственную безопасность на местном уровне», - сказал Габриэль (Габи) Миодовник, генеральный директор Netafim.

«Сотрудничество с компанией Netafim открывает для нас целый мир возможностей, - заявил Питер ван Берхум (Pieter van Berchum), директор компании Gakon. - Мы рады возможности применить наши глубокие знания и навыки в области тепличного хозяйства на новых рынках и войти в группу, нацеленную на продвижение устойчивого и прибыльного сельскохозяйственного производства».

Информация о компании Netafim

Netafim — крупнейшая в мире компания занимающаяся ирригацией, и является мировым лидером в области разработки высокоточных ирригационных решений, ориентированных на борьбу с нехваткой продовольствия, воды и земли для обеспечения устойчивого будущего. Компания Netafim, имеющая 33 дочерних предприятия и 17 производственных предприятий по всему миру, предлагает инновационные, индивидуальные решения для ирригации и внесения удобрений миллионам фермеров, — от мелких фермеров до крупных сельскохозяйственных производителей в более чем 110 странах.

Компания Netafim, основанная в 1965 году, стала первопроходцем «капельной» революции, которая привела к изменению парадигмы в сторону современной ирригации. Сегодня компания специализируется на разработке комплексных решений продуманных в мельчайших деталях, от источников водоснабжения до корневой зоны растений, и предлагает различные решения по ирригации: проекты открытого грунта; тепличные проекты; решения для ландшафтного дизайна, а также решения по добычи полезных ископаемых при поддержке инжиниринга, управления проектами и финансовых услуг.  Компания Netafim также является лидером в области цифрового сельского хозяйства, интегрировав мониторинг, анализ и автоматизированное управление в реальном времени в единую современную систему.

В 2017 году компания Orbia приобрела 80% компании Netafim, остальные 20% компании принадлежат Kibbutz Hatzerim. Компания Netafim входит в сообщество компаний Orbia и совместно работает над решением самых сложных проблем в мире.

Информация о компании Gakon

Компания Gakon Horticultural Projects является одной из ведущих в мире компаний по производству, поставке, строительству и обслуживанию высококачественных тепличных проектов под ключ.  Имея 70-летний опыт работы, компания Gakon занимается управлением проектов, начиная с этапа разработки концептуальных идей и заканчивая их реализации. В своем головном управлении с интегрированным производством в Вестланде (Нидерланды), компания Gakon производит свои собственные теплицы.

Посмотреть о том, как решения компании Netafim меняют экономику сельского хозяйства и помогает миру выращивать больше с меньшими затратами, можно на сайтеwww.netafim.com

Сопутствующие ссылки

http://www.netafim.com

SOURCE Netafim

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