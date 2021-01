Alma, onderdeel van Sisram Medical Company, wint 2020 Global Aesthetic-award van MyFaceMyBody

NEURENBERG, Duitsland, 6 januari 2021 /PRNewswire/ -- Alma, een van de vijf toonaangevende bedrijf op het gebied van op energie gebaseerde medische en esthetische oplossingen, won de prijs "Innovatieve behandeling van het jaar" tijdens de uitreiking van de Global Aesthetic Awards 2020 dat door MyFaceMyBody georganiseerd werd.

Alma ClearSkin PRO - remarkable skin rejuvenation results with zero downtime, year-round treatments and superior procedure safety for all skin types.

Alma won de prijs in deze categorie en kreeg erkenning voor zijn onlangs gelanceerde ClearSkin PRO, een baanbrekende applicator met tweemaal de kracht van eerdere oplossingen, wat resulteert in een huid die er zichtbaar jonger uitziet. ClearSkin PRO levert tot 3000 mJ niet-ablatieve laserenergie per puls, voor bewezen en opmerkelijke resultaten van huidverjonging. Het unieke van ClearSkin PRO is dat de hersteltijd nihil is, de huid het hele jaar door behandeld kan worden en ongeëvenaard veilig is voor alle huidtypen.

ClearSkin PRO maakt gebruik van een niet-ablatieve Er: Glass 1540nm-laser met gelijktijdige contactkoeling om coagulatiekolommen te creëren, nieuwe dermissynthese te bevorderen en de extra cellulaire matrix te regenereren terwijl de epidermis intact en de veiligheid gegarandeerd blijft.

"De MyFaceMyBody Award is 'de onderscheiding' gebleken om te winnen en biedt consumenten het vertrouwen en de kwaliteitsborging bij het zoeken naar veilige en effectieve, medisch esthetische behandelingen. Alma zal zijn bewezen technologieën, oplossingen en producten blijven gebruiken om de industrie verder te ontwikkelen en de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren", aldus Lior Dayan, CEO van Alma.

Over Alma

Alma is een wereldwijde innovator van laser-, op licht gebaseerde, radiofrequentie-, plasma- en ultrasone-oplossingen voor esthetische en chirurgische toepassingen. We bieden artsen veilige en effectieve procedures, waarbij patiënten kunnen profiteren van de modernste, klinisch bewezen technologieën en behandelingen.

