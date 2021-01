Alma, une société de Sisram Medical, remporte le prix d'esthétique mondiale 2020 décerné par MyFaceMyBody

NUREMBERG, Allemagne, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Alma, l'un des cinq leaders mondiaux en matière de solutions médicales et esthétiques basées sur l'énergie, a remporté le prix du « Traitement innovant de l'année » lors de la cérémonie des Global Aesthetic Awards 2020 organisée par MyFaceMyBody.

Alma ClearSkin PRO - remarkable skin rejuvenation results with zero downtime, year-round treatments and superior procedure safety for all skin types.

Alma a triomphé dans sa catégorie, et a été recompensé pour le lancement récent du ClearSkin PRO, un applicateur révolutionnaire offrant une puissance deux fois supérieure à celle des solutions précédentes, ce qui permet d'obtenir une peau d'apparence visiblement plus jeune. ClearSkin PRO délivre jusqu'à 3 000 mJ par pulse d'énergie laser non ablative, pour parvenir à un rajeunissement de la peau prouvé et remarquable. Grâce à ses caractéristiques uniques, ClearSkin PRO est sans eviction sociale, permet des traitements tout au long de l'année et assure une sécurité maximum pour tous les types de peau.

ClearSkin PRO est un laser Er:Glass 1 540 nm non ablatif doté d'un refroidissement au contact de la peau qui agit simultanément avec le tir laser. L'objectif est de créer des colonnes de coagulation, ayant pour effet de favoriser la synthèse de nouveau collagène et d'induire une régénération de la matrice extracellulaire, tout en laissant l'épiderme intact, ce qui garantie de maintenir en permanence un haut niveau de sécurité.

« Le prix MyFaceMyBody Award a démontré qu'il est « le prix » à remporter, car il apporte aux consommateurs la confiance et l'assurance qualité dont ils ont besoin lorsqu'ils recherchent des traitements esthétiques médicaux sûrs et efficaces. Alma continuera à tirer parti de ses technologies, solutions et produits éprouvés pour faire progresser encore notre industrie et améliorer la qualité de vie des gens », a déclaré Lior Dayan, PDG d'Alma.

À propos d'Alma

Alma est un leader mondial en matière d'innovation dans le secteur des technologies laser, à base de lumière, de radiofréquence, de plasma et d'ultrasons pour les marchés de l'esthétique et de la chirurgie. Nous permettons aux praticiens de proposer des interventions sûres et efficaces et à leurs patients de bénéficier de technologies et de traitements de pointe ayant fait leurs preuves sur le plan clinique.

https://www.almalasers.com

Pour toute demande de renseignements:

ICR Inc.

Edmond Lococo

Tél : +86 (10) 6583-7510

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1391400/Alma_ClearSkin_PRO.jpg

Liens connexes

http://www.almalasers.com/



SOURCE Alma