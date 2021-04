Alvarez & Marsal benoemt Gwendolyn Van Tunen, gespecialiseerd in financiële dienstverlening, tot Senior Advisor in Amsterdam

AMSTERDAM, 7 april 2021 /PRNewswire/ -- Alvarez & Marsal (A&M), een snelgroeiende, leidende consulting firm die wereldwijd actief is, heeft Gwendolyn Van Tunen benoemd tot Senior Advisor in het Financial Industry Advisory Services team in Amsterdam. De benoeming van mevrouw Van Tunen volgt op een bredere uitbreiding van de activiteiten in de financiele sector. Zo heeft Alvarez & Marsal recent een Loan Portfolio Advisory praktijk opgezet waaraan Amo Chamal leiding geeft en is Wayne Brown toegetreden om de advisering op het gebied van performance improvement verder vorm te geven.

Mevrouw Van Tunen heeft meer dan 35 jaar ervaring met risicobeheersing, corporate governance en transformatie. Zij heeft hiervoor 23 jaar bij ABN Amro Bank gewerkt, meest recentelijk als Chief Compliance Officer. In deze functie was zij verantwoordelijk voor de aansturing van meer dan 350 professionals in 15 landen en fungeerde zij als contactpersoon tussen de bank en de regelgevende en toezichthoudende instanties.

Bij A&M zal mevrouw Van Tunen samenwerken met klanten op het gebied van compliance, governance, gedragsrisicomanagement ,transformatie en bestuursdynamiek.

Gwendolyn Van Tunen, Senior Advisor in het Financial Industry Advisory Services team van A&M in Nederland: "De financiële sector heeft de afgelopen jaren in heel Europa ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Covid-19, de Brexit en de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving hebben tot nieuwe uitdagingen geleid, met name vanuit het risicomanagement perspectief. Daarnaast verandert de wereld om ons heen snel en zijn de verwachtingen van de samenleving over de financiële sector hoog. Dit vereist continue interactie met alle belanghebbenden, de nodige aanpassingen en daarmee transformatie van de sector. Ik kijk ernaar uit om met cliënten van A&M samen te werken en hen te helpen hun weg te vinden in deze nieuwe werkelijkheid."

Angshuman Rajkhowa, Managing Director in het Financial Industry Advisory Services team van A&M in Nederland: "Wij zijn verheugd om de expertise en vaardigheden van mevrouw Van Tunen toe te voegen aan het team in Amsterdam. Haar uitgebreide kennis en ervaring in de sector zullen van essentieel belang blijken voor onze cliënten en een aanvulling vormen op de collectieve expertise van ons kantoor in Amsterdam."

Tom Johannessen, Managing Director en hoofd van het Financial Industry team van A&M in Londen: "De afgelopen maanden hebben we ons team op alle vlakken van de financiële dienstverlening uitgebreid en we zijn dan ook verheugd de ervaring van mevrouw Van Tunen aan het team te kunnen toevoegen. Hierdoor krijgen onze cliënten toegang tot een ervaren professional die uit eerste hand ervaring meebrengt met het oplossen van de problemen waarmee zij geconfronteerd worden."

