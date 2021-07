Amerikaans technologiebedrijf lanceert commerciële robotaxi-dienst in Europa

De robotaxi-dienst is op veel terreinen de eerste in zijn soort. Het is een autonome elektrische veerboot op zonne-energie die met een ridesharing-app kan worden opgeroepen, maar het meest opvallende is dat de veerboot commercieel wordt ingezet - en momenteel passagiers vervoert in druk Europees verkeer. De lancering heeft het alternatief om autonome elektrische voertuigen met gedeelde toegang in te zetten als betaalbaar en milieuvriendelijk vervoermiddel tot werkelijkheid gemaakt.

De veerdienst, genaamd "Vaar met Ferry", wordt gesubsidieerd door de Nederlandse provinciale overheid en is voor inwoners tot oktober 2021 gratis. Warmond-Kagerzoom, Leiderdorp en de nabijgelegen golfbaan hebben nu een beter verbinding, met name voor fietsers en voetgangers, naar het recreatiegebied Koudenhoorn.

"Vanaf de oprichting heeft Buffalo Automation altijd tot doel gehad om met onze technologie de veiligheid te vergroten en het water schoner te maken," legt CEO Thiru Vikram uit. "Dit project is mogelijk gemaakt dankzij gelijkgestemde lokale gemeenschapsleiders en bedrijven die bereid zijn om alternatieve vervoersmodellen te verkennen. Deze historische lancering versterkt onze inzet om de inwoners van Zuid-Holland een veilig, schoon vervoermiddel te bieden dat hun talrijke waterwegen en natuurlijke omgeving beschermt. De lancering van deze elektrische robotaxi-dienst, die wordt aangedreven door onze Greycraft-technologie, op een Europese rivier was een spannende onderneming voor onze operationele veldteams. We zij blij dat Nederlandse officials de mensen bij FMN en NGS onze visie delen en kijken uit naar meer geplande lanceringen aan de andere kant van de plas."

Heleen Hooij, wethouder van de gemeente Teylingen in Zuid-Holland, een voorvechter van groene technologie, is enthousiast over de voordelen van deze veerdienst. "Het is bijzonder dat de gemeente Teylingen de scoop heeft: een zelf-aangedreven veerboot!" aldus Heleen. "Leuk dat we deze zomer gebruik kunnen maken van deze innovatieve veerdienst, bedacht en uitgevoerd door een van onze bewoners. En geweldig dat studenten uit Delft op de Groote Sloot een leerplek vinden voor hun projecten. Ik ben er trots op dat deze veerboot voetgangers en fietsers als pilot-project gaat overzetten. Als de veerboot een succes is, kan het bijdragen aan het bieden van duurzame toegang tussen de recreatiegebieden van Kagerzoom en Koudenhoorn."

Gedeelde toegang tot de autonome elektrische veerboot is een kernconcept in de inzet van Buffalo Automation om ervoor te zorgen dat varen niet altijd gericht is op de hoogste elite - het brengt de jachtlevensstijl naar de massa en maakt het vervoer democratischer, ongeacht iemands navigatiekennis of financiële middelen om een voertuig te bezitten, terwijl het milieu wordt beschermd.

Anne Koning, gedeputeerde van Zuid-Holland: "Vanwege de coronamaatregelen gaan we steeds meer uit in ons eigen land. Als gevolg daarvan is de recreatiedruk op onze groene gebieden aanzienlijk toegenomen. Met een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland realiseren we een extra verbinding met het eiland Koudenhoorn. Daarmee hopen we op een betere spreiding van de bezoekers en zorgen we ervoor dat recreanten ook deze zomer veilig kunnen genieten van dit mooie gebied."

Meer over Buffalo Automation

Opgericht in 2015 heeft Buffalo Automation de grootste continu zelf-lerende AI-database van zijn soort op het water verzameld, en heeft daarmee geavanceerde mobiliteit en technologie naar een hoger plan getild. Het team van Buffalo Automation blijft de van fossiele brandstoffen afhankelijke maritieme sector transformeren door middel van geavanceerde AI voor autonoom transport en navigatie, evenals de door zonne-energie aangedreven elektrificering van zeeschepen.

Buffalo Automations vlaggenschipproduct, AutoMate, is een een voorspellend zeenavigatiesysteem dat grote commerciële schepen begeleidt. Het systeem werkt dag en nacht, gebruikt AI neurale netwerken en thermische beeldvormingstechnologieën om zelfs de kleinste obstructies en veiligheidsproblemen te identificeren en geeft waarschuwingen en helpt gebruikers bij het veilig omzeilen ervan. AutoMate wordt al gebruikt door meerdere commerciële schepen op de Amerikaanse Grote Meren en er zijn overal ter wereld nieuwe pilot-projecten.

Het AutoMate-systeem is in 2019 op de markt gebracht in een ADAS-versie voor consumentenboten genaamd Pegasus, ontworpen voor kleinere recreatievaartuigen. Pegasus levert een uitgebreid navigatie- en veiligheidssysteem dat zowel nieuwe als ervaren watersporters beschermt. Hoewel de vooruitstrevende Pegasus-technologie naadloos met bestaande benzinemotoren werkt, is het aangepast om een volledig autonome vaarervaring te bieden in deze nieuwe productlijn, genaamd Greycraft, die elektrificatie, hernieuwbare energie en een modulair ontwerp combineert, bijvoorbeeld in deze veerdienst in Nederland.

De autonome navigatietechnologie van Greycraft, die vorig jaar voor het eerst werd gelanceerd in Amerika in Knoxville, Tennessee, is ontworpen om voornamelijk te worden gevoed door zonnepanelen met een accuvermogen dat alleen is gereserveerd voor bereikverlenging, gebruik bij weinig licht of noodgevallen. Greycrafts zijn ook ontworpen om zonder onderhoud gedurende meerdere jaren op het water te blijven werken, omdat ze geen brandstof of mankracht nodig hebben om te functioneren.

Buffalo Automation heeft onlangs een nieuw product uitgebracht op basis van zijn bestaande AI-technologieportfolio in de vorm van de Mayday-app, waarmee het publiek zelf met AI kan experimenteren. Mensen kunnen de app gebruiken om hun telefoon op hun omgeving te richten en Mayday identificeert objecten in hun blikveld. Hoewel de app reeds is geprogrammeerd om vaartuigen op te sporen, en watersporters alarmeren als ze op het water te dicht bij een andere boot of een object komen, kan Mayday worden getraind om elk soort object te detecteren. In het geval van deze robotaxi op het water kan de app ook worden gebruikt om een Greycraft op te roepen, in grote lijnen zoals men dat met Lyft of Uber ook doet, wat de weg vrijmaakt voor toekomstige autonome veerboot- en watertaxibedrijven, zoals Future Mobility Network, om het publiek te bedienen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1584716/Vaar_met_Ferry_Video_Release.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1584710/Buffalo_Automation_Ferry_Traffic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1584711/Buffalo_Automation_Ferry_Sign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1584712/Buffalo_Automation_Vaar_met_Ferry.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1584714/Buffalo_Automation_Ferry_Byclists.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1584715/Buffalo_Automation_Ferry_Dock.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584713/Buffalo_Automation_Logo.jpg

Gerelateerde links

www.buffautomation.com



SOURCE Buffalo Automation