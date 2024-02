Analytic Partners behaalt ISO 27001-certificering voor Information Security Management Systems (ISMS)

Conformiteit met ISO 27001 en SOC 2-certificering valideert de niet aflatende inzet voor de bescherming van digitale activa en klantgegevens met de hoogste standaard voor beveiliging en compliance

MIAMI, 21 februari 2024 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, de leider op het gebied van commerciële analyses, heeft vandaag aangekondigd dat het de ISO 27001 (ISO/IEC 27001) certificering heeft behaald voor de Information Security Management Systems (ISMS) voor zijn gehele onderneming, inclusief zijn commerciële analyseoplossing- en -platform, GPS Enterprise. Dit is een aanvulling op de bestaande Service Organization Control (SOC) 2 type II-certificering van Analytic Partners, waarmee een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf is bereikt.

"We zijn zeer blij met de ISO 27001 certificering. Deze bewijst onze voortdurende toewijding aan het beschermen van de informatie van onze klanten en onze organisatie," zegt Peter Kutrubis, Hoofd Technologie, Cybersecurity & Compliance bij Analytic Partners. "Deze certificering onderstreept onze toewijding aan het handhaven van de hoogste normen voor informatiebeveiliging en toont aan dat we klaar zijn om de veranderende beveiligingsuitdagingen in het huidige digitale landschap aan te gaan."

ISO 27001 is een internationaal erkende norm, gevalideerd door een gecertificeerde en onafhankelijke derde partij, die het beleid en de praktijken van de organisatie erkent met betrekking tot het beperken van risico's, het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens en het proactief reageren op bedreigingen voor de informatiebeveiliging.

Om de certificering te behalen, onderging Analytic Partners een rigoureus beoordelings- en auditproces door een onafhankelijk, ANAB-geaccrediteerd auditbedrijf om te voldoen aan de strenge eisen van de ISO 27001 norm voor een holistisch kader dat bestaat uit beleid, procedures en andere controles met betrekking tot mensen, processen en technologie.

De belangrijkste voordelen van ISO 27001 certificering zijn onder andere:

Zekerheid van veilige behandeling en bescherming van gevoelige gegevens

Meer vertrouwen en geloofwaardigheid bij klanten, partners en belanghebbenden

Gestructureerde aanpak van risicobeheer en continue verbetering van beveiligingsprocessen

beveiligingsprocessen Afstemming op internationale best practices in informatiebeveiligingsbeheer

In 2020 behaalde Analytic Partners de SOC 2 type II certificering. Het uitgebreide auditrapport heeft betrekking op de interne controles van Analytic Partners met betrekking tot diensten en gegevens. Deze controles of "Trust Services Principles" die zijn opgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), omvatten beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy.

"Het behalen van de ISO 27001 en SOC 2 type II certificeringen getuigt van de niet aflatende inzet van Analytic Partners om gegevens te beschermen en de hoogste normen voor informatiebeveiliging te handhaven," zegt Maggie Merklin, Chief Client Officer bij Analytic Partners. "De huidige en toekomstige klanten kunnen erop vertrouwen dat Analytic Partners toonaangevende beveiligingsprocedures hanteert. Ons platform en onze producten hebben geen PII nodig, gebruiken deze niet, verzamelen deze niet en slaan deze niet op, maar met deze certificeringen laten we proactief zien dat we ons inzetten voor de beveiliging van de gegevens en informatie van onze klanten," legt Merklin uit.

