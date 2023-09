Analytic Partners helpt bedrijven toekomstgerichte beslissingen te nemen om hun bedrijfsgroei te stimuleren

Analytic Partners helpt bedrijven te evolueren van historische ROI-rapportages van Marketing Mix Modeling (MMM) en Multi-Touch Attribution (MTA) naar toekomstgerichte, commerciële informatie voor bedrijfsgroei.

MIAMI, 20 september 2023 /PRNewswire/ -- Analytic Partners , de leider op het gebied van marketingmeting en -optimalisatie, heeft nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan zijn platform, GPS-Enterprise (GPS-E), om bedrijven in staat te stellen vol vertrouwen dynamische, toekomstgerichte beslissingen te nemen. GPS-E levert commerciële informatie om bedrijven de mogelijkheid te bieden historische metingen vaarwel te zeggen en rekening te houden met de snelle verschuivingen in de markt en de algehele economie.

In het zakelijke landschap dat vandaag de dag steeds complexer wordt, kunnen marketeers niet langer vertrouwen op de historische ROI-rapportages van MMM en MTA om toekomstige activiteiten te plannen. Wat vorig kwartaal werkte, werkt volgend kwartaal mogelijk niet meer vanwege de snelle veranderingen in het economische klimaat, in het gedrag van klanten en in het concurrentielandschap. Met de erkenning dat bedrijven behoefte hebben aan toekomstgerichte planning en aan strategieën, bieden de Commercial Analytics -oplossing en het GPS-E -platform van Analytic Partners marketeers de mogelijkheid om proactieve beslissingen te nemen die hun bedrijven een boost geven.

Commercial Analytics maakt gebruik van geavanceerde wetenschap en bewezen expertise om de impact van alle zakelijke factoren te begrijpen en te voorspellen, inclusief bedrijfs-, klant-, product-, operationele, markt- en externe factoren. GPS-E integreert gegevens, analyses en inzichten en vergemakkelijkt het nemen van beslissingen door middel van dynamische prognoses en planning en optimalisatie van levensechte scenario's.

Nieuwe functies nu beschikbaar met Commercial Analytics op het platform van Analytic Partners, GPS-Enterprise:

Proactieve planning – genereert automatisch investeringsscenario's waarin alle interne beperkingen en invloeden van buitenaf zijn meegenomen om nieuwe en onbenutte kansen aan het licht te brengen die waarde kunnen creëren.

genereert automatisch investeringsscenario's waarin alle interne beperkingen en invloeden van buitenaf zijn meegenomen om nieuwe en onbenutte kansen aan het licht te brengen die waarde kunnen creëren. Scenariobegeleiding – verkort de besluitvormingstijd door bedrijven in staat te stellen plannen met meerdere doelstellingen in een versneld tempo te ontwikkelen, te optimaliseren en te evalueren.

verkort de besluitvormingstijd door bedrijven in staat te stellen plannen met meerdere doelstellingen in een versneld tempo te ontwikkelen, te optimaliseren en te evalueren. Samenwerking voorspellen – stelt bedrijven in staat voortdurend te anticiperen en te reageren op veranderingen en geactualiseerde inzichten te delen tussen functies en teams. Bedrijven kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, aannames bijstellen en optimaliseren om nauwkeurigere voorspellingen te doen.

stelt bedrijven in staat voortdurend te anticiperen en te reageren op veranderingen en geactualiseerde inzichten te delen tussen functies en teams. Bedrijven kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, aannames bijstellen en optimaliseren om nauwkeurigere voorspellingen te doen. Nieuwe end-to-end UI/UX – hiermee krijgen bedrijven tijdig inzicht in wat er achter de schermen gebeurt en licht te werpen in de waargenomen black box. De transparantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van gegevens, analyses en tijdigheid van informatie zorgt voor geloofwaardigheid bij planning en besluitvorming.

Analytic Partners heeft meer dan 20 jaar expertise in het leveren van inzichten op het gebied van marketingmeting en -optimalisatie, het valideren van modellen en analytische technieken en het aanpakken van veelzijdige zakelijke vragen en doelstellingen. Klanten die voor hun besluitvorming gebruik hebben gemaakt van Commercial Analytics van Analytic Partners, konden binnen de branche bij verschillende gelegenheden op erkenning rekenen, waaronder het meerdere jaren op rij winnen van de ANA Genius Awards for Analytics Adoption , de Broadbent Prize for Best Dedication to Effectiveness bij de IPA Effectiveness Awards, en de I-COM Data Creativity Awards. De nieuwe mogelijkheden zijn gebaseerd op het bewezen succes van het transformeren van data in expertise, zodat bedrijven groeimogelijkheden kunnen ontsluiten om die te gelde te maken.

Nancy Smith, president en CEO van Analytic Partners, legt uit: "We zijn verheugd deze krachtige, toekomstgerichte verbeteringen aan ons platform, GPS-E, te kunnen introduceren. Markten veranderen steeds sneller. Dankzij onze nauwe werkrelatie met onze gewaardeerde klanten, hebben we een scherp inzicht in de behoefte aan proactieve en toegankelijke plannings- en optimalisatiemogelijkheden. De eerste resultaten zijn binnen en onze klanten zijn nu beter uitgerust met de tools om zakelijke beslissingen te nemen en zich aan te passen aan dynamische uitdagingen en kansen die zich voordoen."

De Commercial Analytics-oplossing van Analytic Partners is nu wereldwijd beschikbaar voor marketeers. Ga voor meer informatie naar: https://analyticpartners.com/solutions/commercial-analytics .

