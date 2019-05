Anoox, de enige zoekmachine & sociaal netwerk zonder winstoogmerk in de wereld kondigt definitieve vrijgave versie 12 aan na meer dan 10 jaar O&O

CHARLESTON, South Carolina, 30 mei 2019 /PRNewswire/ -- Anoox, het sociaal netwerk zonder winstoogmerk gericht op kleine ondernemingen en de door mensen aangedreven zoekmachine, heeft de definitieve vrijgave versie 12 aangekondigd na meer dan 10 jaar ontwikkeling; dit gebeurde met geen enkele financiering door middel van risicokapitaal en Wall Street maar met ondersteuning van onze mondiale vrijwilligers en leden van kleine bedrijven. Tijdens dit traject heeft Anoox meer dan 2 miljoen leden bereikt en elke week zijn er duizenden nieuwe leden en een opvallend gemiddelde van 7,79 miljoen views per maand.

Anoox versie 12 is volledig uitgerust als een sociaal netwerk en als een door mensen aangedreven zoekmachine; het is stabiel, bug vrij, massaal schaalbaar en snel. Het is vooral zeer gebruiksvriendelijk en de meeste applicaties zijn single page applications (SPA's) die voor de beste gebruikerservaring zorgen. Met deze versie 12 kunt u:

1- Op een sociale manier de beste antwoorden vinden en de hedendaagse vraagstukken bespreken op basis van gedeelde interesses; daardoor kunt u nieuwe zakelijke contacten leggen en nieuwe klanten ontmoeten en van meer gratis verkeer genieten

2- Een bijdrage leveren aan de door mensen aangedreven zoekmachine zodat wij een keuze hebben wat betreft allesbepalende zoekmachines, voorbij het zoekmonopolie van Google™

3- Contact maken met uw familie, vrienden en collega's door uw foto's, video's, verhalen, enz. te delen

4- Zich organiseren en productief zijn via My-2nd-Brain, uw persoonlijke zoekmachine, een op kunstmatige intelligentie gebaseerde notitiedienst

5- Nog veel meer doen, bijvoorbeeld op een private en veilige manier wereldwijd chatten, deelnemen aan enquêtes

Wij nodigen journalisten uit om over Anoox te schrijven omdat uw lezerspubliek waarschijnlijk heel graag wil weten dat er nu een optie zonder winstoogmerk bestaat wat betreft allesbepalende sociale netwerken en zoekmachines.

Over Anoox:

Anoox is het zoekmachine- en sociaalnetwerkproject zonder winstoogmerk. Voor zover ons bekend is het de enige in zijn soort in de wereld! Wij zijn een mondiale gemeenschap, een collectief gewijd aan dit unieke sociale netwerk zonder winstoogmerk gericht op kleine ondernemingen en deze door mensen aangedreven zoekmachine.

Voor persvragen:

press_hub@anoox.com

of

Managing Director

Dean Ansari

415-577-5673

