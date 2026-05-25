ANT Systemsbegint met grootschalige industriële productie van droogtebestendige technologiedie op vijf continenten wordt gebruikt

ISTANBUL, 25 mei 2026 /PRNewswire/ -- Het agrarische nanotechnologiebedrijf ANT Systems is gestart met industriële productie op grote schaal van NANOTERN™, een biologisch afbreekbaar waterretentiemateriaal op basis van cellulose dat is ontwikkeld voor droogteomstandigheden,aldus het bedrijf. Met een hoofdkantoor in Den Haag via ANT Systems Holding B.V. en onderzoeks- en productieactiviteiten in Istanbul heeft het bedrijf tot nu toe ongeveer 5 miljoen dollar opgehaald en waardeert het zijn technologieportfolio op meer dan 30 miljoen dollar.

NANOTERN™, dat al wordt gebruikt in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, de Golfstaten en delen van Afrika, zal worden geproduceerd in een nieuwe fabriek in Istanbul met een capaciteit van 3.000 ton per jaar. Vergelijkbare superabsorberende technologieën en technologieën met gecontroleerde afgifte worden ontwikkeld door grote internationale landbouwbedrijven, maar de meeste bevinden zich nog in de laboratorium- of testfase. ANT Systems omschrijft zichzelf als de eerste en enige producent die dergelijk door patenten beschermd materiaal op industriële schaal produceert, met resultaten die in de praktijk zijn gevalideerd.

NANOTERN™ absorbeert tot 1.800 keer zijn eigen gewicht aan water en geeft het terug aan de bodem wanneer planten het nodig hebben, zonder resten achter te laten. De technologieën van het bedrijf richten zich op het reguleren van natuurlijke hulpbronnen en landbouwmiddelen, zoals water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Volgens het bedrijf kan het materiaal het irrigatieverbruiktot 50 procentverminderen en de opbrengstentot 25 procentverhogen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van het wereldwijde zoetwaterverbruik, en zal de gecombineerde wereldmarkt voor superabsorberende landbouwtechnologieën en technologieën met gecontroleerde afgifte naar verwachting binnen het volgende decennium meer dan 30 miljard dollar bedragen.

ANT Systems bezit wereldwijde patentrechten op zeven nano-biotechnologieën onder de namen NANOTERN™, ANTIMIC AGRO en INSEASE, ontwikkeld gedurende 15 jaar onderzoek aan Sabancı University in Istanbul. Deze technologieën omvatten biologisch afbreekbare SAP's, desinfectiemiddelen zonder zware metalen, inkapseling op nanoschaal en slimme kasfolies.

Can Yurdakul, medeoprichter en CEO van ANT Systems, verklaarde: "De echte doorbraak ligt niet in het gebruik van minder water, maar in het beheer ervan.We hebben een materiaal ontwikkeld dat water in de bodem vasthoudt en het teruggeeft aan de plant wanneer dat nodig is. In regio'swaar toegang tot water bepaalt of een oogst overleeft, is dit niet langer een landbouwproduct, maar een instrument voor voedselzekerheid. En wij produceren het alop industriële schaal, terwijlhet grootste deel van de wereld zich nog in het laboratorium bevindt."

Yusuf Menceloğlu, medeoprichter en Chief Technology Officer, verklaarde: "De reden waarom deze producten op nanoschaal werken, is eenvoudig: met minder materiaal bereik je doeltreffendere resultaten."

Güler Sabancı, voorzitter van de Sabancı Foundation en investeerder in het bedrijf, zei: "Bij het aanpakken van de klimaatcrisis en de watertekorten waarmee we momenteel te maken krijgen, kunnen we alleen vertrouwen op technologie en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek."

Over ANT Systems

Agricultural Nano Technology Systems (ANT Systems) is een baanbrekenddeeptechbedrijf dat gespecialiseerd is inagrarische nanotechnologie, dat geavanceerde, wetenschappelijkonderbouwde oplossingen ontwikkelt voor duurzame landbouw wereldwijd. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag en beschikt over een hoogwaardige R&D- en productie-infrastructuur in Turkije. Het bedrijf is actief op het snijvlak van materiaalwetenschap en klimaatbestendige landbouw. ANT Systems richt zich op cruciale wereldwijde uitdagingen, waaronder zoetwaterschaarste, bodemdegradatie en voedselzekerheid.

