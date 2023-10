Aon verbetert claimproces voor herverzekeringen met Appian

Aon bereikt meer flexibiliteit door schaalbare en veilige end-to-end procesautomatisering

AMSTERDAM, 17 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) kondigt vandaag aan dat Aon (NYSE: AON), een toonaangevende internationale verzekeraar, zijn schadeproces voor herverzekeringen heeft gedigitaliseerd en geautomatiseerd met behulp van het Appian Platform.

Aon digitizes and automates its reinsurance claims process using The Appian Platform.

Aon's Reinsurance Solutions, startte in 2018 een operationeel transformatieprogramma waarbij de dagelijkse rollen en verantwoordelijkheden van Aon-medewerkers wereldwijd werden aangepast en nieuwe bedrijfsprocessen en bijbehorende wijzigingen in essentiële bedrijfsapplicaties werden geïntroduceerd. Gebruikmakend van de Appian Garantie van acht weken, implementeerde Aon een nieuwe schadeproces applicatie om de transformatie te ondersteunen. Collega's kunnen zich daardoor focussen op de belangenbehartiging van de klant en een verbeterde dienstverlening bieden.

"We werden geconfronteerd met een complex bedrijfsprobleem en wilden ons bedrijfsmodel veranderen door meer transactieprocessen te centraliseren. Traditionele ontwikkelingsmethoden beschikten echter niet over de capaciteit en de tijd die nodig waren voor deze transformatie," zegt Bob Olson, Chief Information Officer Reinsurance Solutions bij Aon. "Appian zorgde niet alleen voor een snelle en efficiënte low-code ontwikkeling, maar heeft ons ook geholpen om onze processen volledig te herdefiniëren door middel van automatisering."

Door met Appian workflows te automatiseren kan Aon effectief de procesprestaties meten en monitoren, continu verbeteringen doorvoeren en kunnen medewerkers zich focussen op de meer taken met hoge toegevoegde waarde om klanten te ondersteunen bij het nemen van de beste beslissingen. Met Appian's kant-en-klare plug-ins en API-framework, kan Aon gemakkelijk grote hoeveelheden data en logica combineren die voorheen alleen in verschillende data silo's beschikbaar waren. Dit versnelt de creatie van nieuwe claimworkflows in de hele onderneming, gebruikmakend van bestaande algoritmes, claims en factureringsprocessen.

"Aon bereikte operationele efficiëntie door de goed ontworpen en geautomatiseerde bedrijfsprocessen", zegt Pavel Zamudio Ramirez, Chief Customer Officer bij Appian. "Appians Klantsucces-team werkte samen met Aon om snel zakelijke mogelijkheden te implementeren, waardoor Aon efficiënt kan innoveren met behulp van de nieuwste web- en mobiele interfaces, terwijl ze tegelijkertijd gebruik kunnen maken van impactvolle mogelijkheden via API-integratie."

Bekijk deze video om meer over Aons transformatie met Appian te leren.

Over Appian

Appian is een softwarebedrijf dat bedrijfsprocessen automatiseert. Het Appian AI-Powered Process Platform bevat alles wat u nodig heeft om zelfs de meest complexe processen te ontwerpen, automatiseren en optimaliseren, van begin tot eind. De meest innovatieve organisaties ter wereld vertrouwen op Appian om hun workflows te verbeteren, data bij elkaar te brengen en operationele optimalisatie te bewerkstelligen, wat resulteert in betere groei en buitengewone klantervaringen. Voor meer informatie, bezoek appian.com . [Nasdaq: APPN]



Video - https://mma.prnewswire.com/media/2241013/Aon_The_Appian_Platform.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2247541/AON_social_cards_revised_NE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/4327390/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian