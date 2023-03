AP-HP tekent 4-jarige overeenkomst met Proactis en Cegedim om het beheer van zijn bevoorrading te optimaliseren

LONDEN, 1 maart 2023 /PRNewswire/ -- Proactis, de toonaangevende leverancier van source-to-pay-softwareoplossingen, en Cegedim, specialisten in het beheer van digitale stromen in de ecosystemen van de gezondheidszorg en van B2B, hebben bekendgemaakt een vierjarig contract met AP-HP Hôpitaux de Paris te hebben ondertekend om een oplossing te implementeren voor het beheer van de bevoorrading in al zijn ziekenhuizen, waardoor de groep zijn inkoopprocessen kan optimaliseren.

Het AP-HP, een universitair ziekenhuis in Parijs met een Europese dimensie en een wereldwijde reputatie, verwelkomt jaarlijks 10 miljoen patiënten. Het is met meer dan 100.000 werknemers in 39 vestigingen de grootste werkgever in de regio Ile de France.

Om te voldoen aan de doelstelling van AP-HP om inkoopprocessen te optimaliseren, hebben Proactis en Cegedim een maatwerkoplossing ontwikkeld die hun twee expertisegebieden combineert, waaronder de Proactis Marketplace , met 3.000 catalogi onderhandeld met leveranciers van AP-HP, en het Hospitalis-platform van Cegedim voor het volledig digitaliseren van bestellingen, ontvangstbewijzen en leveringsbonnen.

Sinds januari 2022 heeft de oplossing van Proactis en Hospitalis al geleid tot een digitaliseringspercentage van 95% van de contracten op de 4 proeflocaties van AP-HP, goed voor meer dan 100 miljoen euro aan bestellingen.

Als onderdeel van het nieuwe contract zal de oplossing verder worden ingezet bij 4.000 gebruikers met als doel meer dan 600.000 bestellingen per jaar te beheren. De oplossing maakt inkoopprocessen gestroomlijnder, efficiënter en sneller en verbetert de gebruikerservaring. Bovendien zorgt de oplossing voor meer winst op langere termijn in termen van omzet en kortingen.

De heer Christophe Couvreur, directeur van Hospitalis, verklaarde: "De digitalisering van uitwisselingen tussen ziekenhuizen en hun leveranciers door de digitalisering van bestellingen, orderbevestigingen, verzendberichten en facturen biedt voordelen op meerdere gebieden, zoals het verminderen van steeds terugkerende taken voor zorgprofessionals en de traceerbaarheid van medische/implanteerbare apparaten. We zijn erg verheugd om AP-HP te ondersteunen bij deze digitalisering."

Olivier Jung, directeur van Proactis Frankrijk, voegde toe: "Proactis is trots op het hernieuwde vertrouwen van AP-HP in het gebruik van zijn dienstverlening en zijn platform voor de digitalisering van bestellingen. Dit project vormt de kern van de prestatie-uitdagingen waarmee de financiële afdeling van AP-HP te maken heeft. Dit contract onderstreept de kwaliteit van onze langdurige samenwerking."

Over Proactis

Proactis is een toonaangevende leverancier van source-to-pay-softwareoplossingen voor middelgrote organisaties in een groot aantal servicegerichte sectoren.

Met het end-to-end modulaire platform van Proactis kunnen klanten uitgaven beheersen en risico's in de toeleveringsketen beheersbaar houden, de naleving van en het toezicht op hun inkoopactiviteiten verbeteren, de kosten van goederen en diensten verlagen en efficiëntie leveren, allemaal door middel van procesdigitalisering en automatisering.

Proactis bedient een snel groeiend klantenbestand van meer dan 1.100 organisaties uit het bedrijfsleven en de publieke sector en 2 miljoen leveranciers, met meer dan 3 miljoen gebruikers in meer dan 100 landen in het VK, Europa, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië.

