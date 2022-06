Apowiser haalt 1,5 miljoen dollar op aan startfinanciering van Longliv Ventures, lid van CK Hutchison Holdings, om het mondiale bereik van zijn digitale platform uit te breiden, dat mensen helpt goede keuzes te maken uit vrij verkrijgbare medicijnen

RA'ANANA, Israël, 21 juni 2022 /PRNewswire/ -- Apowiser, een Israëlische start-up die PharmAssist heeft ontwikkeld, een op chatbot gebaseerd systeem om klanten te ondersteunen bij de online aankoop van vrij verkrijgbare (Over The Counter, OTC) medicijnen, heeft vandaag een financieringsronde van 1,5 miljoen dollar aangekondigd onder leiding van Longliv Ventures, lid van CK Hutchinson Holdings Limited.

In 2021 mede opgericht door Prof. Eyal Schwartzberg, het voormalige hoofd van de farmaceutische en nalevingsdivisies van het Israëlische ministerie van volksgezondheid, is het aanbod van het bedrijf een tijdig antwoord op de behoeften van consumenten en leveranciers, gezien de consistente groei van de wereldwijde verkoop van vrij verkrijgbare medicijnen en de recente toename van de online verkoop van vrij verkrijgbare medicijnen, vitaminen en andere voedingssupplementen.

Het bedrijfseigen systeem van Apowiser, PharmAssist, is een nieuw digitaal online platform dat consumenten helpt om vrij verkrijgbare medicijnen aan te schaffen. Het helpt consumenten om op een snelle en discrete manier meer te weten te komen over hun aandoening, om zaken te identificeren die naar een zorgverlener moeten worden doorverwezen, om te controleren of er allergieën en mogelijke gevoeligheden voor ingrediënten van vrij verkrijgbare medicijnen bestaan en om een dergelijk geschikt product te kopen. PharmAssist is een geavanceerd systeem dat is gebaseerd op gepubliceerde medicatiegegevens en een grondig inzicht in de praktijken van apothekers. Het huidige platform heeft betrekking op meer dan 600 vrij verkrijgbare medicijnen en gratis producten, waardoor behandeling voor meer dan 40 gezondheidsscenario's mogelijk is.

"De beschikbaarheid van vrij verkrijgbare medicijnen heeft consumenten over de hele wereld in staat gesteld een groot aantal milde medische aandoeningen te behandelen", aldus Prof. Schwartzberg, Chief Science Officer en voorzitter van Apowiser. "Dit heeft echter de noodzaak laten zien om nieuwe manieren te vinden om de essentiële informatie te verstrekken die consumenten helpt de juiste keuzes te maken. PharmAssist helpt consumenten snel en discreet bij het kiezen van een geschikt vrij verkrijgbaar geneesmiddel uit een groot aanbod, en helpt hen tevens om met alle daarmee verband houdende medische aandoeningen rekening te houden".

"Met de komst van de online verkoop van vrij verkrijgbare medicijnen heeft het aanbod van Apowiser bewezen een essentieel instrument te zijn voor zowel consumenten als apotheken", aldus Dr. Dan Eldar, Executive Director van Longliv Ventures. "We zijn verheugd om Apowiser te ondersteunen aan het begin van hun reis om consumenten over de hele wereld te helpen weloverwogen keuzes te maken als het gaat om hun gezondheid en welzijn." Dr. Eldar, is toegetreden tot de Raad van Bestuur van Apowiser na het afronden van de investering.

PharmAssist wordt reeds gebruikt door Super-Pharm, de grootste geneesmiddelenwinkelketen van Israël, die meer dan 280 vestigingen in het hele land exploiteert, gecompleteerd met sterke online aanwezigheid. "Super-Pharm ziet een belangrijke stijging van de conversiesnelheden in sessies waarin PharmAssist wordt gebruikt", zei Michael Mitrani, VP e-commerce en Marketing bij Super-Pharm online en lid van de Raad van bestuur bij Super-Pharm. "Deze uitstekende resultaten getuigen van de aanzienlijke toegevoegde waarde voor onze klanten bij het vinden van het juiste product in het brede scala van vrij verkrijgbare medicijnen die worden aangeboden door Super-Pharm".

Kijk voor meer informatie op www.apowiser.com.

Over Longliv Ventures:

Longliv Ventures L.P. ("Longliv Ventures"), lid van CK Hutchison Holdings Group Limited. ("CKHH"), is een op consumenten gericht digitaal gezondheidsfonds dat zich richt op investeringen in startende ondernemingen die zich richten op het aanpakken van belangrijke gezondheids- en welzijnsproblemen die een wereldwijde effecten impact kunnen hebben. CKHH speelt een centrale rol in de gezondheidszorg via haar A.S. Watson-divisie, 's werelds grootste internationale producent van gezondheids- en schoonheidsproducten met meer dan 16.400 winkels in 29 markten in Europa en Azië. Tot de wereldberoemde merken behoren Superdrug, Rossmann, Kruidvat en Watsons.

Voor meer informatie over Longliv Ventures kunt u terecht op www.longliv-ventures.com.

