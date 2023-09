Arabsat demonstreert innovaties en onthult een nieuwe merkidentiteit tijdens IBC 2023

Toonaangevende aanbieder van satellietdiensten lanceert nieuwe identiteit en demonstreert geavanceerde oplossingen tijdens de International Satellite Broadcasting Exhibition and Conference

AMSTERDAM, 19 september 2023 /PRNewswire/ -- Arabsat maakt zijn deelname bekend aan de langverwachte International Satellite Broadcasting Exhibition and Conference (IBC 2023). Het evenement zal plaatsvinden van 15 t/m 18 september in Amsterdam, Nederland. Dit markeert de voortdurende betrokkenheid van Arabsat bij IBC sinds 2018, en toont zijn niet aflatende inzet voor het bevorderen van satelliet-tv-uitzendingen en telecommunicatietechnologieën.

Arabsat Set to Showcase Innovations and Unveil New Brand Identity at IBC 2023

Arabsat zal de aanwezigen boeien met zijn speciale stand op stand 1.B37 in Hal 1, waar het bedrijf een interactief platform zal bieden voor netwerken, kennisuitwisseling en demonstraties van de nieuwste, technologische doorbraken. Als bewijs van zijn vooruitstrevende aanpak is Arabsat verheugd om het IBC-platform te gebruiken om zijn nieuwe merkidentiteit te onthullen, die zijn evoluerende strategieën en zijn toewijding weerspiegelt om op het gebied van satelliettechnologie toonaangevend te blijven.

In een commentaar op de voortdurende deelname van het bedrijf aan IBC zei Eng. Alhamedi Alanezi, president en CEO van Arabsat: "De satellietindustrie maakt snelle ontwikkelingen door en we zijn er trots op dat we innovatie aansturen die op deze dynamische veranderingen reageert. Met onze nieuwe merkidentiteit versterken we onze toewijding aan het leveren van ongeëvenaarde waarde en diensten aan onze klanten. Als belangrijke speler in de sector willen we tegemoetkomen aan de marktvraag en ervoor zorgen dat onze diensten toonaangevend blijven."

Arabsat, dat in 1976 door de 21 lidstaten van de Arabische Liga is opgericht, is van meet af aan een hoeksteen van satellietuitzendingen geweest en biedt een uitgebreid scala aan diensten aan de Arabische wereld. Met het hoofdkantoor in Riyadh, het Koninkrijk Saoedi-Arabië, en twee satellietcontrolestations in Riyadh en Tunis, heeft het bedrijf zijn status als de belangrijkste aanbieder van satellietdiensten in de regio verankerd. De satellietvloot bestrijkt de orbitale posities 20°O, 26°O, 30,5°O en 39°O en levert ruim 650 tv-kanalen, 245 radiostations, betaaltelevisienetwerken en een reeks HD-kanalen aan miljoenen huizen in het Midden-Oosten, Afrika en Europa.

De deelname door Arabsat aan IBC 2023 is een bewijs van zijn voortdurende inzet voor innovatie, groei en perfectie op het gebied van satellietuitzendingstechnologie. Bezoekers kunnen zich verheugen op het ontdekken van de nieuwste ontwikkelingen van het bedrijf, kunnen waardevolle partnerschappen aangaan en zelf de nieuw onthulde merkidentiteit ervaren.

