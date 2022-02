AREPA kondigt nieuwe Global Executive Vice President aan

AREPA is een divisie van Envista Forensics, een wereldwijd forensisch adviesbedrijf. Gevraagd naar de toetreding van Chece tot AREPA, vertelde Christina Lucas, president van Envista: "Dino komt bij AREPA op een ongelooflijk cruciaal moment voor het bedrijf. We kijken ernaar uit om samen te werken om ons uitstekende AREPA- en Inspexx-team verder te versterken. Dino heeft 25 jaar ervaring in productie en verschillende leidinggevende functies bekleed in verkoop, bedrijfsvoering en senior leiderschap. Hij zal dan ook een grote aanwinst zijn voor de wereldwijde groei van AREPA."

Chece is al zijn hele carrière werkzaam in de industriële techniekindustrie en heeft een Associate of Science-graad in ontwerptechniek en een Bachelor of Science-graad in mechanische en procestechniek aan de Lucerne University of Applied Sciences and Arts in Zwitserland behaald. Hij heeft brede ervaring in de industrie, variërend van automobiel, farmaceutisch en medisch tot ruimtevaart, wafer en consumentenproducten.

Over zijn nieuwe rol bij AREPA voegde Chece toe: "Dit is een spannende tijd voor AREPA, met veel groeimogelijkheden. Ik kijk uit naar het potentieel dat we als team kunnen bereiken. Bedrijven blijven helpen om terug te keren naar 'business as usual' en 'het vertrouwen in apparatuur herstellen' zal altijd de topprioriteit van AREPA blijven."

Chece is te bereiken op [email protected] of +1 224 441 7749.

Ga voor meer informatie over AREPA naar www.arepa.com.

Over AREPA

AREPA is een innovatieve leider in de sector apparatuurrestauratie en biedt uitgebreide hersteloplossingen voor hun wereldwijde klanten. AREPA is gespecialiseerd in het herstellen van technische schade aan en reconditioneren van apparatuur en voert preventief onderhoud uit, waaronder inspecties voor een aantal belangrijke sectoren, zoals energie, maritiem, IT/telecom, gezondheidszorg en productie. AREPA heeft kantoren in Denemarken, Nederland, Zweden, Canada en de Verenigde Staten.

